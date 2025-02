Il Collegio di Vigilanza per la realizzazione dell’Ospedale di Busto/Gallarate si è riunito a Palazzo Lombardia alla presenza del presidente della Provincia di Varese, Marco Magrini e dai sindaci di Busto Arsizio e Gallarate, Emanuele Antonelli e Andrea Cassani.

Riunione a Palazzo Lombardia per il nuovo Ospedale Busto/Gallarate

Nel corso della riunione a Palazzo Lombardia, i rappresentanti del territorio hanno individuato le opere infrastrutturali necessarie per garantire l’accessibilità al nuovo ospedale di Busto/Gallarate e lo studio di fattibilità per il trasporto pubblico locale. Il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha annunciato che sono state individuate opere viarie per un costo complessivo di 11.000.000 di euro.

Il cronoprogramma

Il cronoprogramma per la realizzazione del nuovo ospedale prevede:

Entro febbraio 2025: l’approvazione e la sottoscrizione delle convenzioni attuative tra Regione Lombardia e i Comuni per le opere di accessibilità;

Entro marzo 2025: l’approvazione da parte della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia dello studio di fattibilità, che sarà trasmesso al Ministero della Salute.

Entro aprile 2025: il completamento dello studio per il Trasporto Pubblico Locale (TPL). Successivamente, si terrà la promozione degli Accordi di programma per le aree ospedali esistenti, a cura dei due Comuni.

Un progetto molto atteso dalla comunità

Il Presidente Fontana ha sottolineato l’importanza di queste opere “per garantire un accesso adeguato e sicuro al nuovo ospedale“. Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente della Provincia di Varese, Marco Magrini e dai sindaci di Busto Arsizio e Gallarate, Emanuele Antonelli e Andrea Cassani: “Si è concretizzato – hanno detto i sindaci e il presidente della Provincia – l’impegno di Regione per le opere infrastrutturali e viarie sui territori di Busto e Gallarate per i collegamenti con il nuovo ospedale. Si tratta di un progetto molto atteso dalla comunità, quindi è fondamentale mantenere una comunicazione trasparente e costante sugli aggiornamenti”.