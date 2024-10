Assessore Bertolaso visita Pronto Soccorso ospedale ‘Circolo’ di Varese

L’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, ha fatto visita al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Circolo di Varese nel giorno dell’insediamento della nuova direttrice del reparto Francesca Cortellaro.

Assessore Bertolaso: mi impegnerò affinché chi lavora in Pronto Soccorso possa operare nelle migliori condizioni

“La mia presenza non è casuale – ha detto l’assessore – ma vuole sottolineare l’importanza che attribuiamo al Pronto Soccorso di Varese, uno dei più rilevanti della Regione. Si tratta di una struttura che ha sempre dovuto affrontare difficoltà particolari, non solo per il grande afflusso di pazienti. Ma anche perché si trova in una provincia complessa. E funge spesso da avamposto rispetto alla Svizzera. Fino a che ricoprirò l’incarico di assessore al Welfare, mi impegnerò affinché chi lavora in Pronto Soccorso possa operare nelle migliori condizioni. Certamente, ci sono problemi e situazioni complesse da affrontare. Per questo, con un percorso avviato da Regione Lombardia, a cui ha contribuito anche la dottoressa Cortellaro, abbiamo intrapreso un riordino del sistema di emergenza-urgenza in tutta la Regione, e Varese rappresenterà un modello di riferimento”.

Direttrice P.S. Cortellaro: sarà fondamentale affrontare la riorganizzazione degli spazi e dei percorsi

“Questo Pronto Soccorso – ha detto Francesca Cortellaro – rappresenta una grande sfida. Dobbiamo concentrarci sull’innovazione. Il problema del ‘boarding’ (pazienti su barelle in P.S. in attesa che si liberi un posto letto in reparto) deve essere visto come un’opportunità per migliorare l’appropriatezza dei ricoveri. Inoltre, sarà fondamentale affrontare la riorganizzazione degli spazi e dei percorsi”.

In costruzione nuovi alloggi per sanitari

Dopo l’incontro con il personale e la visita alla struttura, l’assessore Bertolaso si è recato nell’area che l’ASST Sette Laghi, in collaborazione con la Fondazione Il Circolo della Bontà, sta progettando per la realizzazione di alloggi a canone agevolato per il personale sanitario.