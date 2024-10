Tre nuovi reparti all’ospedale di Vizzolo Predabissi (MI)

Sono stati inaugurati tre reparti completamente ristrutturati e rinnovati all’ospedale di Vizzolo Predabissi (MI). Si tratta del MAC (Macroattività Ambulatoriale Complessa) una nuova modalità di erogazione delle prestazioni riabilitative, del reparto di Ortopedia e del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC). La cerimonia si è svolta alla presenza degli assessori regionali Guido Bertolaso (Welfare), Franco Lucente (Trasporti e Mobilità sostenibile) dei vertici dell’ASST Melegnano Martesana e del direttore generale dell’ospedale Roberta Labanca e del sindaco Luisa Salvatori.

L’appuntamento rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di ammodernamento avviato dall’ASST Melegnano Martesana, reso possibile grazie al sostegno della Regione Lombardia. Il progetto di ristrutturazione, in parte già concluso, ha visto interventi significativi sul blocco B dell’ospedale. Obiettivo di rendere gli spazi sempre più accoglienti, funzionali e attenti alle esigenze dei pazienti. L’Ospedale di Vizzolo Predabissi si conferma un polo sanitario di eccellenza per l’intera area della Martesana, con una visione orientata al futuro e all’innovazione dei servizi socio-sanitari.

Assessore Bertolaso: garantire ai pazienti assistenza con massima professionalità

“Questi interventi – ha detto l’assessore Bertolaso – rappresentano un impegno concreto della Regione Lombardia per garantire un’assistenza sanitaria di alto livello. Abbiamo stanziato 27 migliori di euro per l’ammodernamento delle strutture dell’ASST Melegnano e Martesana. Investire è fondamentale per offrire ai cittadini servizi sempre più efficienti, moderni e umanamente accoglienti. Il nostro obiettivo è quello di garantire a tutti i pazienti non solo cure di qualità, ma anche spazi confortevoli in cui sentirsi accolti e assistiti con la massima professionalità”.

Assessore Lucente: sinergia vincente per una sanità al servizio della collettività

“Una giornata importante per il territorio di Melegnano – ha sottolineato l’assessore Lucente – che dimostra ancora una volta l’impegno di Regione Lombardia per una sanità sempre più moderna ed efficiente. I nuovi reparti dell’ospedale sono il frutto di un ottimo lavoro svolto dagli enti preposti grazie all’impegno del direttore Roberta Labanca. Una sinergia vincente per una sanità al servizio della collettività. Il presidio di Vizzolo cresce ulteriormente, dimostrando di essere un polo di eccellenza e vero e proprio punto di riferimento per la collettività. Un servizio pubblico in grado di rispondere in maniera concreta e puntuale alle richieste dei cittadini”.

Direttore Roberta Labanca: i reparti si presentano con un nuovo volto

“I cantieri avviati nelle strutture ospedaliere – ha concluso di direttore Labanca – hanno consentito interventi di riqualificazione dei reparti interessati. Oggi si presentano con un nuovo volto, più accogliente e a misura di paziente. Testimonianza della volontà di offrire sempre più servizi di qualità con attenzione alla presa in carico dei singoli affidati alle nostre cure”.