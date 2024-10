Minacce informatiche in sanità, la Lombardia investe in sicurezza

“La crescente digitalizzazione della sanità in Lombardia, un ambito in cui la Regione è leader a livello nazionale, impone un continuo miglioramento delle misure di sicurezza informatica. Abbiamo avviato iniziative di consolidamento delle infrastrutture presso datacenter centralizzati e collaboriamo con una task force di esperti del centro di competenza di CyberSecurity della nostra società in-house Aria Spa. La tutela dei dati sanitari va ben oltre la protezione di semplici informazioni, poiché in gioco ci sono le vite delle persone”. Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenuto oggi a Palazzo Lombardia al convegno ‘La minaccia cibernetica al settore sanitario’. All’appuntamento hanno preso parte anche il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Alfredo Mantovano, Nunzia Ciardi, vicedirettore generale dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e Guido Bertolaso, assessore al Welfare della Regione Lombardia.

Sicurezza informatica in Lombardia, presidente Fontana: tecnologia migliora cura e assistenza

Il presidente Fontana ha ringraziato “l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale per il tempestivo intervento in supporto della ASST Rhodense durante l’estate, quando tre presidi ospedalieri lombardi sono stati colpiti da un attacco informatico. Grazie alla loro assistenza, siamo stati in grado di ripristinare rapidamente i servizi e prevenire danni maggiori. In Regione Lombardia abbiamo fatto notevoli sforzi per potenziare, in tema di sicurezza informatica, il Fascicolo Sanitario Elettronico che ci vedono coinvolti in un percorso di evoluzione sempre più avanzato. Un settore sanitario più tecnologico e digitale migliora prevenzione, cura e assistenza dei pazienti”.

Sottosegretario Mantovano: fondamentale collaborazione tra istituzioni

“Gli attacchi informatici – ha aggiunto il sottosegretario Alfredo Mantovano – non possono essere ridotti alla dimensione del dato statistico, hanno conseguenze dirette sulle persone e sul funzionamento dei servizi statali, dalla sanità alla giustizia. La carta vincente per evitare che questi attacchi vadano a segno è che ogni attore coinvolto nella catena della sicurezza faccia la propria parte. Se c’è l’evidenza di un attacco, si deve evitare di perdere tempo e vincere il timore di essere stati poco capaci nel difendere i sistemi informatici, perché spesso si incorre in un danno ancora maggiore. Il ‘fattore umano’ e la collaborazione tra istituzioni, come quella che si realizza oggi tra ACN e la Regione Lombardia, sono quindi determinanti”.

Assessore Bertolaso: entro fine 2024 prima fase CUP unico regionale

L’assessore Guido Bertolaso nel suo intervento ha ricordato che recentemente l’Asst Rhodense è stata vittima di un grave attacco cibernetico, che ha compromesso i suoi sistemi tecnologici causando rallentamenti nelle attività. In risposta, la Regione Lombardia ha messo in atto una serie di misure straordinarie per garantire la continuità dei servizi sanitari e la sicurezza delle informazioni.

“Questo attacco ci ha ricordato l’importanza cruciale della sicurezza informatica nel nostro sistema sanitario – ha aggiunto l’assessore – e abbiamo agito immediatamente per limitare i danni e mettere in sicurezza le infrastrutture compromesse, ma soprattutto per prevenire che episodi simili possano accadere in futuro. Tra le azioni intraprese per la Cyber Security, la Direzione Generale Welfare ha emanato una Procedura Operativa di Emergenza che coinvolge tutti gli enti sanitari regionali. Abbiamo adottato misure straordinarie per minimizzare i disagi, nonostante l’attacco, i pronto soccorso di Rho e Garbagnate sono rimasti sempre operativi, e l’attività ambulatoriale e quella operatoria e di ricovero per le urgenze sono state garantite”.

“Parallelamente – ha concluso l’assessore regionale al Welfare – stiamo implementando il progetto del CUP Unico Regionale, un sistema di prenotazione centralizzato che permetterà una gestione più efficiente delle prestazioni sanitarie ambulatoriali e una riduzione delle liste d’attesa. Il nostro obiettivo – ha sottolineato l’assessore – è garantire ai cittadini un accesso più veloce e sicuro ai servizi sanitari. Anche sul Cup stiamo lavorando intensamente per rafforzare le difese contro le minacce cibernetiche e assicurare la sicurezza dei dati sensibili. In questo momento stiamo effettuando i test di sicurezza sui quali intendiamo confrontarci anche con ACN”.

Ciardi: obiettivo prevenire minaccia informatica

“L’obiettivo dell’Agenzia – ha detto Nunzia Ciardi, vicedirettore generale dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale – è quello di prevenire la minaccia informatica e avvertire le istituzioni e le aziende private con noi in contatto, ma anche quella di ripristinare il primo possibile i servizi dopo un attacco. In questi casi inviamo i nostri esperti sul posto affinché ripristinino il più velocemente possibile, attività essenziali. Pensiamo a un ospedale colpito, in vari casi in Italia abbiamo trovato il Pronto Soccorso e la radioterapia interrotta, quindi malati oncologici che dovevano spostarsi su altri distretti sanitari. Diventa pertanto fondamentale ripristinare il primo possibile, l’erogazione di servizi molto importanti per la cittadinanza”.