A Palazzo Lombardia la mostra fotografica ‘La salute a 2 passi da te’

Scopo della mostra fotografica ‘La salute a due passi da te’, allestita a Palazzo Lombardia, è avvicinare i cittadini alle Case di Comunità raccontando attraverso le immagini i servizi e le attività di quelle coordinate dall’Asst Nord Milano. In 36 scatti il racconto realizzato dai ragazzi della scuola di fotografia di I-Crea Academy Fondazione Its e Cfp Bauer.

La mostra è stata inaugurata dall’assessore regionale Franco Lucente, su delega del presidente Attilio Fontana, e dal direttore generale di Asst Nord Milano, Tommaso Russo.

L’esposizione è visitabile gratuitamente dal lunedì al venerdì, dal 21 novembre al 2 dicembre, dalle ore 10 alle 19, nello spazio N3.

‘La salute a due passi da te’, mostra fotografica a Palazzo Lombardia

I pannelli mostrano, tra l’altro, i servizi dedicati alla salute mentale, alla cura delle dipendenze patologiche, alla neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza e alle attività consultoriali.

Il dialogo è sempre fondamentale

“L’iniziativa – ha detto l’assessore Lucente – rappresenta un’importante occasione per avvicinare i cittadini alle Case di Comunità. Sono infatti mostrati concretamente come questi spazi siano punti di riferimento per tutti. Vogliamo rafforzare il dialogo tra istituzioni, territorio e persone, evidenziando l’impegno della Regione Lombardia nel facilitare l’accesso ai servizi sanitari”.

Case di comunità, le attività attraverso le immagini

“Attraverso le immagini di questa mostra – ha sottolineato il direttore generale dell’Asst Nord Milano, Tommaso Russo – raccontiamo la quotidianità delle Case di Comunità, sottolineando il valore di una sanità territoriale vicina ai bisogni di tutti. È un invito a conoscere meglio i servizi che offriamo, soprattutto in ambiti fondamentali come la salute mentale e la neuropsichiatria, confermando il nostro impegno nel mettere al centro le persone”.