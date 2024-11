“Una figura di spicco per Varese, per la Lombardia e, aggiungerei, per l’intero Paese. Un professionista che si è distinto anche per l’impegno civico offrendo un contributo concreto a tematiche importanti quali il volontariato ambientale e la Protezione civile”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo, mercoledì 27 novembre 2024, all’evento del Centro Geofisico Prealpino Salvatore Furia e la sua eredità a 100 anni dalla nascita’, svoltosi al Belvedere ‘Silvio Berlusconi’ di Palazzo Lombardia.

“Salvatore Furia – ha aggiunto il governatore – ha raccontato le previsioni del tempo a tanti lombardi, ha contribuito a infondere nei giovani l’amore per la meteorologia e l’ambiente, creando al Campo dei Fiori di Varese la Cittadella della Scienza dove generazioni di ragazzi hanno imparato a osservare la natura e le stelle”. “Chi, come me è varesino – ha spiegato Fontana – almeno una volta ha trascorso una notte all’Osservatorio astronomico. Senza dimenticare, poi, l’importante contributo che ha garantito per il risanamento del lago di Varese”.

In molti hanno ancora in mente il suo ruolo durante la trasmissione radiofonica Rai ‘Il Gazzettino Padano’ e le sue previsioni del tempo con la frase di chiusura, diventata ‘storica’, “Auguro a tutti gli ascoltatori una buona giornata e nonostante tutto, pensieri positivi”.