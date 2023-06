Ranzanico (BG), inaugurato rinnovato parco giochi inclusivo ‘Filanda’ 

È stato inaugurato, alla presenza dell’assessore alla Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari opportunità di Regione Lombardia Elena Lucchini il rinnovato parco giochi inclusivo a Ranzanico (BG).

Lucchini: è luogo di inclusione e socialità

“E’ sempre una bella giornata per me quella che mi porta sui territori per inaugurare i parchi inclusivi. Luoghi pensati per accogliere le famiglie e i più piccoli. Spazi di attività ludica e di condivisione che vogliamo potenziare per migliorare la qualità di vita e il benessere psicofisico delle persone con disabilità. I Parchi Giochi Inclusivi migliorano i processi di socializzazione e di integrazione delle persone con disabilità motorie, sensoriali, intellettive. Infine – ha concluso l’assessore – Grazie ai sindaci e alle comunità locali che hanno creduto in questa misura regionale e hanno partecipato al bando che supporta progetti capaci di accrescere la socializzazione di tutti”.

Regione Lombardia sostiene le famiglie e i più fragili

Il parco giochi è stato rinnovato grazie al contributo ricevuto da Regione Lombardia attraverso l’adesione al Bando Parchi Giochi Inclusivi“.