Si è svolto presso l’Ufficio territoriale regionale l’incontro per il rilancio delle azioni per la promozione del nuovo AQST – Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale – della provincia di Pavia.

AQST, temi emergenti e strategie

L’incontro con il partenariato locale, convocato dall’assessore alla Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini è stato l’avvio del percorso di lavoro finalizzato alla promozione dell’Accordo che individuerà i temi emergenti e le strategie per raggiungere gli obiettivi indicati.

All’incontro è intervenuto in videoconferenza anche l’Assessore Massimo Sertori, titolare della delega alla Programmazione negoziata regionale che ha annunciato il ruolo di coordinatrice dell’assessore Lucchini.

Provincia di Pavia smart land verde

“Ringrazio i soggetti istituzionali e gli stakeholder intervenuti oggi”, ha affermato l’Assessore Lucchini al termine dei lavori. “Solo grazie all’ascolto e alla condivisione dei percorsi potremo mettere a terra interventi infrastrutturali di rigenerazione. Ma anche stabilire connessioni e strategie di sviluppo delle potenzialità del nostro territorio.

Abbiamo la necessità di coniugare la forza propulsiva delle aree urbane e dei sistemi territoriali d’eccellenza con le esigenze delle aree rurali. Queste ultime, registrano infatti una progressiva fragilità. Sia del tessuto sociale sia stessa struttura demografica. Occorre per questo investire sui temi legati alla salute e alla coesione sociale.

Innovazione e cura – conclude Lucchini – saranno gli elementi che permetteranno alla provincia di Pavia, grazie al supporto di Regione Lombardia, di divenire uno dei luoghi privilegiati dello sviluppo policentrico dell’area metropolitana, connotandosi come una smart land verde, ossia un’area con un contesto rurale di pregio e un tessuto diffuso di piccoli e medi centri, luogo ideale per lo sviluppo anche di filiere competitive e la promozione delle eccellenze agroalimentari e di un turismo sostenibile”.