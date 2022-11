Pavia.90°Policlinico San Matteo, Fontana: qui scritta parte storia medicina

Il San Matteo di Pavia nella sua forma di Policlinico compie 90 anni, un traguardo prestigioso che lo proietta verso un secolo di storia e verso un futuro ancora più ambizioso.

Una sfida al centro del convegno cui ha partecipato nella storica ‘Sala Golgi’ dell’ospedale il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Con lui il presidente Alessandro Venturi, il rettore dell’Università di Pavia Francesco Svelto e il docente Paolo Mazzarello. Presenti anche Renata Crotti, studiosa della storia del nosocomio pavese e Gian Michele Calvi di Iuss Pavia dell’Università degli Studi di Pavia. Hanno inoltre raccontato la propria esperienza come ex pazienti, il cantautore Ron e l’attrice Sarah Maestri.

Policlinico San Matteo di Pavia

“Il San Matteo – ha detto Fontana – ha scritto un pezzo di storia della moderna medicina scientifica fino a rappresentare ai giorni nostri uno dei più rilevanti centri medico-universitari del Paese. La lungimiranza, l’avanguardia e l’intelligenza di chi ci ha preceduto nella storia non può che indurci a migliorare costantemente. Penso, in particolare a Camillo Golgi figura accademica, premio Nobel e anche cittadino attivo e partecipe al governo della cosa pubblica.

La collaborazione e piena integrazione del San Matteo con l’Università porta a modelli di assistenza, didattica, cura e ricerca, virtuosi e irrinunciabili a vantaggio dell’intera comunità scientifica internazionale. La Fondazione Irccs è, infatti, artefice di quel connubio di elevata specialità che consente alla ricerca clinica che nasce dal letto del paziente di approdare nei laboratori di ricerca, nonché parte attiva della nascita di una prima Fondazione fra i 4 Irccs pubblici lombardi a vantaggio del trasferimento tecnologico, con benefici in grado di generare benessere e sortire anche importanti ricadute sul tessuto economico”.

Ricerca e futuro

Il presidente ha voluto poi sottolineare il grande affetto che lega l’ospedale a chi lo ha frequentato e frequenta tuttora. E, non da ultimo, l’importanza della ricerca per il futuro. “Una realtà come questa – ha spiegato – deve guardare avanti. Un ospedale nuovo più avanzato tecnologicamente, più sostenibile e che dia risposte ancora più importanti”. E da qui un appello al Governo affinché gli stanziamenti per la sanità non vengano concepiti come spese “ma come investimenti”.

Nuova struttura

“Un progetto – ha concluso il presidente – sul quale Regione ha da subito creduto e investito. Prevede, in particolare, la realizzazione di una nuova struttura di cura che sostituirà alcuni padiglioni esistenti, ormai al termine del proprio ciclo di vita. Nasce anche per rendere alla cittadinanza pavese, al territorio lombardo, all’Italia e ai numerosi pazienti provenienti da fuori Regione, edifici innovativi, sostenibili, flessibili, organizzati e accessibili”.