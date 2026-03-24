Peste Suina, Lombardia ottiene declassamento Zone di Restrizione

Regione Lombardia annuncia con soddisfazione il declassamento delle aree soggette alle Zone di Restrizione per la Peste Suina Africana (PSA). Un risultato di grande rilievo ottenuto grazie all’efficacia delle misure attuate e alla solidità del modello di governance regionale. Lo annunciano gli assessori Guido Bertolaso (Welfare) e Alessandro Beduschi (Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste), dando notizia del voto sancito martedì 24 marzo 2026 dalla Commissione europea.

Peste Suina Africana, ok a declassamento Zone di Restrizione in Lombardia

“L’esito positivo rispetto alla nostra proposta – dichiarano gli assessori Bertolaso e Beduschi – riflette la qualità delle attività di sorveglianza, la capacità di controllo della fauna selvatica, l’innalzamento degli standard di biosicurezza negli allevamenti. E premia un coordinamento territoriale che ha coinvolto in maniera integrata istituzioni, enti scientifici e operatori del settore”.

Città Metropolitana di Milano tutta zona libera

Nel territorio della Città Metropolitana di Milano, tutti gli 82 comuni precedentemente inclusi nella Zona di Restrizione vengono ora complessivamente riconosciuti come zona libera, certificando l’assenza di rischi residui e la piena efficacia delle azioni svolte.

La situazione in provincia di Lodi

Anche in provincia di Lodi si registra un avanzamento significativo. I 32 comuni interessati dalle precedenti misure sono tutti declassati, con l’unica eccezione del Comune di San Rocco, che permane in Zona di Restrizione 1 a causa delle recenti positività registrate nel vicino territorio piacentino e della conseguente necessità di mantenere un presidio più stringente nell’area di confine.

Pavia, storia epidemiologic più complessa

La situazione di Pavia riflette la storia epidemiologica più complessa della provincia, che aveva comportato un’ampia zonizzazione. Dei 186 comuni precedentemente coinvolti, 77 vengono riconosciuti come zona libera, mentre 53 passano in Zona di Restrizione 1. Permane invece la classificazione in Zona di Restrizione 2 per 56 comuni dell’Oltrepò Pavese, area nella quale il monitoraggio della fauna selvatica aveva evidenziato le maggiori criticità e dove si rende ancora necessario mantenere un livello avanzato di sorveglianza.

Il regolamento europeo

L’efficacia della decisione comunitaria trova ora riscontro nel nuovo assetto territoriale, che sarà formalizzato a giorni con la pubblicazione del regolamento europeo contenente la ridefinizione ufficiale delle Zone di Restrizione.

Emergenza complessa gestita come dovuto

“Questo risultato – ribadiscono Bertolaso e Beduschi – è la dimostrazione concreta di quanto un approccio integrato possa incidere sulla gestione di un’emergenza sanitaria complessa come la Peste Suina Africana”.

Raccordo tra Regione e Commissario

“Il declassamento delle Zone di Restrizione – sottolineano i due assessori regionali lombardi – è frutto del lavoro coordinato tra il Commissario straordinario alla PSA, Giovanni Filippini e il Sub Commissario lombardo Mario Chiari. Azione che ha coinvolto anche le Direzioni generali regionali di Regione Lombardia, i dipartimenti veterinari delle Ats, i Corpi di Polizia provinciale, IZSLER, Ersaf, le Forze dell’ordine, il Parco del Ticino, le amministrazioni locali, Anci, il mondo venatorio e l’intera filiera suinicola“.

Il ruolo dei veterinari

“Occorre sottolineare – rimarcano Bertolaso e Beduschi – che è stato possibile raggiungere questo grande traguardo grazie in particolare alla professionalità e all’impegno dei nostri veterinari sia a livello di UO Veterinaria della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia che delle Ats“.

La vittoria di una squadra coesa

“Un sistema – rimarcano gli assessori regionali Alessandro Beduschi e Guido Bertolaso – che ha operato come un’unica squadra. Dove si è lavorato davvero tutti insieme, possiamo dire a 360 gradi, e si sono condivise informazioni, azioni sul campo e responsabilità”.

“E che ora – concludono – dimostra come la cooperazione interistituzionale sia in grado di produrre risultati veri per la tutela sanitaria, economica e produttiva della Lombardia”.