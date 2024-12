Lavoro, dal 18 dicembre attiva la piattaforma ‘Siisl’ gestita da Inps

Dal 18 dicembre tutti i cittadini possono caricare sulla nuova piattaforma informatica Siisl (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa) gestita da Inps il curriculum vitae, esprimere le aspettative, consultare le offerte formative e di lavoro più affini, selezionate attraverso un algoritmo di Intelligenza Artificiale. Sul nuovo sito anche le aziende possono caricare gli annunci di lavoro relativi al personale che stanno cercando.

“Il Siisl rappresenta un’opportunità straordinaria – commenta l’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro Simona Tironi – per rafforzare le politiche attive del lavoro, promuovere l’inclusione sociale e sostenere l’occupabilità dei cittadini. Regione Lombardia è pronta a collaborare attivamente con il Ministero, per integrare le funzionalità della piattaforma con le nostre iniziative territoriali, in modo da valorizzare le competenze dei cittadini e favorire la crescita delle imprese lombarde”.

Piattaforma ‘Siisl’, 2 milioni di iscritti in due giorni

La piattaforma si propone come un hub strategico che coniuga innovazione tecnologica e sociale per facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, favorendo la ricollocazione professionale e il miglioramento delle competenze.

“Mi congratulo con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone – ha proseguito – perché ha introdotto uno strumento innovativo che segna un passo importante verso una gestione più efficace e inclusiva del mercato del lavoro su scala nazionale”.

In soli due giorni la piattaforma ha già registrato oltre 2 milioni di cittadini iscritti, è pienamente operativa e propone una vasta gamma di corsi di formazione.

“In Lombardia condividiamo pienamente la visione di un mercato del lavoro inclusivo e dinamico – aggiunge l’assessore Tironi – e siamo pronti a fare la nostra parte affinché il SIISL possa rappresentare un pilastro centrale nella ripresa e nello sviluppo del tessuto socioeconomico, anche a livello regionale. Crediamo che solo con una reale sinergia istituzionale sia possibile affrontare con successo le sfide del mercato del lavoro”.