Una convenzione tra Regione Lombardia, Comune di Bema e Concessioni autostradali lombarde (Cal) per realizzare una nuova strada tra il centro abitato e il fondovalle. L’opera supera in sicurezza anche l’area di frana sul torrente Bitto. E’ questo l’oggetto della delibera presentata dall’assessore regionale al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi di concerto con l’assessore agli Enti locali e Montagna Massimo Sertori approvata dalla Giunta regionale. La spesa complessiva è di 22 milioni e 500.000 euro. Di questi 22.100 milioni circa stanziati da Regione Lombardia e 413.658 euro dal Comune di Bema.

La nuova strada di Bema, il cronoprogramma

Il cronoprogramma prevede l’inizio dei lavori entro l’autunno 2025, per una durata di circa tre anni. Il Comune prenderà poi in carico l’infrastruttura, con gli oneri conseguenti. Cal, considerate anch le difficoltà tecnico-amminitrative del Comune per realizzare il progetto è individuato come il soggetto attuatore ideoneo. Tutto ciò anche in virtù della tipologia e specificità dell’intervento. È prevista anche la galleria stradale di by-pass di ambito di frana. L’aggiudicazione dell’appalto avverrà con gara europea.

Soluzione ad un antico disagio

“Con la realizzazione di questo importante collegamento stradale – ha dichiarato Gianluca Comazzi – risolviamo una situazione di disagio che persiste da quasi 40 anni. Era il 1987 infatti quando una serie di eventi calamitosi resero inagibile la strada provinciale, mai più riaperta al traffico. Fino a oggi infatti il collegamento con il centro abitato è stato garantito da una ex pista di cantiere. Percorrendo il nuovo tracciato, i cittadini di Bema potranno così aggiungere il fondovalle con maggiore comodità e sicurezza, con indubbi vantaggi in termini di qualità della vita”.