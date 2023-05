“Le piccole e medie imprese sono la spina dorsale di questa regione. Se siamo locomotiva trainante dell’intero Paese e punto di riferimento internazionale in tema di sviluppo economico, lo dobbiamo anche e soprattutto a loro. La flessibilità e la capacità delle nostre aziende di adeguarsi alle esigenze dei tempi sono un modello da rappresentare non solo all’Italia intera, ma anche a livello internazionale, in ogni parte del mondo. Proprio per questo, insieme a all’Unione delle Camere di Commercio, continuiamo a impegnarci per affermare il ‘Made in Lombardia‘ nel mondo”. Così il presidente della Regione, Attilio Fontana, a margine dell’evento ‘Investopia Europe’ all’hotel Principe di Savoia di Milano.