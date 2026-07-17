Regione Lombardia guida il contrasto alla Popillia japonica

Regione Lombardia in prima linea nella lotta e nel contrasto alla diffusione e presenza della Popillia japonica grazie all’intenso monitoraggio da parte del Servizio fitosanitario regionale. L’attività di controllo interessa l’intero territorio regionale ed è affiancata da misure di contenimento e assistenza a cittadini, amministrazioni e imprese agricole.

Beduschi: Lombardia in campo contro la Popillia japonica

“La Popillia non è un fenomeno esclusivamente lombardo – dichiara l’assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi – ma una problematica fitosanitaria che coinvolge ormai numerosi Paesi. In Nord America l’insetto è presente da oltre un secolo e continua ancora oggi a espandersi, mentre in Europa si registrano popolazioni ormai diffuse in Svizzera e nuovi focolai in Germania, Slovenia, Francia, Austria e Croazia. È quindi importante affrontare la situazione con serietà, evitando inutili allarmismi, ma senza abbassare la guardia”.

Attuate tutte le misure del Piano nazionale di contrasto

Regione Lombardia ha pienamente attuato tutte le misure previste dal Piano nazionale di contrasto, concordate con il Tavolo tecnico nazionale. Sul territorio sono stati posizionati oltre 1000 dispositivi ‘Attract and Kill’ collocati secondo criteri scientifici per rallentare la diffusione dell’insetto e proteggere le aree ancora indenni. Parallelamente sono in corso interventi di mitigazione del rischio in oltre 200 siti sensibili, compresi gli aeroporti di Malpensa, Linate e Orio al Serio, punti strategici per limitare la dispersione accidentale del coleottero.

Periodo di massima presenza degli esemplari adulti

“In queste settimane – prosegue Beduschi – ci stiamo avvicinando al periodo di massima presenza degli adulti, dopo il quale, come avviene normalmente nel ciclo biologico della specie, la pressione dell’insetto tenderà progressivamente a diminuire. Nel frattempo il Servizio fitosanitario regionale continua a monitorare provincia per provincia l’evoluzione della situazione e a fornire assistenza a centinaia di cittadini, amministrazioni e operatori agricoli, mettendo a disposizione indicazioni tecniche che consentano di contenere l’infestazione nel rispetto dell’ambiente“.

I dati sul portale del Servizio fitosanitario regionale

Regione Lombardia ricorda che tutti gli aggiornamenti sul monitoraggio e le indicazioni per il controllo sostenibile della Popillia japonica sono consultabili sul portale del Servizio fitosanitario regionale.