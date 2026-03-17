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LNews-Foto.SANITÀ, A PALAZZO LOMBARDIA PRESIDENTE FONTANA E CONSIGLIERE MONTI PRESENTANO GLI ‘STATI GENERALI DELL’ECONOMIA DELLA SALUTE’ 

LNews-Foto.SANITÀ, A PALAZZO LOMBARDIA PRESIDENTE FONTANA E CONSIGLIERE MONTI PRESENTANO GLI ‘STATI GENERALI DELL’ECONOMIA DELLA SALUTE’
L’EVENTO IN PROGRAMMA A VARESE DAL 19 AL 21 MARZO

(LNews – Milano, 17 mar)  È stata presentata oggi a Palazzo Lombardia, dal presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, e dal consigliere regionale Emanuele Monti, presidente della Commissione permanente Sostenibilità sociale, casa e famiglia, l’iniziativa ‘Economia della Salute. Stati Generali’, in programma dal 19 al 21 marzo a Ville Ponti a Varese.

L’evento riunirà istituzioni, esperti e stakeholder per un confronto sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, con un focus sulla spesa sanitaria pubblica e privata e sul ruolo dei bilanci regionali, chiamati a garantire l’erogazione dei Livelli essenziali di assistenza (LEA).

Al centro del dibattito, il rafforzamento del modello universalistico e l’individuazione di soluzioni concrete per affrontare le sfide future della sanità, valorizzando il contributo di tutti gli attori del sistema.

“Gli Stati Generali – ha detto Fontana – rappresentano un’occasione concreta per mettere a sistema competenze e visioni diverse, con l’obiettivo di rafforzare un modello sanitario che in Lombardia già oggi esprime livelli di eccellenza riconosciuti a livello internazionale, ma che deve continuare a evolversi per rispondere a bisogni sempre più complessi”.

“L’obiettivo dell’iniziativa – ha evidenziato il consigliere regionale Emanuele Monti – è discutere la sostenibilità e il futuro del sistema sanitario nazionale a 50 anni dalla sua nascita, cercando di mettere in campo tutti gli strumenti. L’evento mira a creare un luogo di incontro coinvolgendo oltre 50 enti, tra cui la Conferenza delle Regioni, l’Agenas e l’AIFA per lavorare insieme su temi complessi”. 

La Lombardia si conferma punto di riferimento a livello internazionale per qualità delle cure e organizzazione sanitaria, come dimostrano anche le più recenti classifiche dei migliori ospedali al mondo, che vedono numerose strutture lombarde ai vertici.

A Varese sono previsti gli interventi degli assessori regionali Marco Alparone (Bilancio) e Guido Bertolaso (Sanità), rappresentanti della sanità privata (AIOP), Università (Insubria e LUIC), AIFA, IRCCS, Federfarma.

Nella giornata conclusiva (domenica 20 marzo) sono previsti anche i ministri Giancarlo Giorgetti, Orazio Schillaci, Giuseppe Valditara, Roberto Calderoli e Alessandra Locatelli e i presidenti delle Regioni Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, Campania, Roberto Fico e Piemonte, Alberto Cirio.

Nel corso della tre giorni, sarà allestito il ‘Villaggio della Salute’ aperto al pubblico per promuovere prevenzione in collaborazione con ATS Insubria e la fitta rete del Terzo Settore: in ambito oncologico (CAOS Adele Patrini, ANDOS), cardiologico (Battistina Castiglioni), allergologico e pneumologico (Maugeri IRCCS, Tradate e S.C. di Pneumologia ASST Sette Laghi), diabetologico (Cristina Romano, Associazione Diabetici Tradate Seprio), psicologico dei Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione e corretta alimentazione (Ordine dei Biologi), su Parkinson (Associazione Parkinson Insubria) e Alzheimer (Associazione Varese Alzheimer), su udito (Associazione di genitori e Utenti).

L’iniziativa di Varese rappresenta un momento di confronto di alto profilo, con un ampio e qualificato parterre di relatori, a testimonianza del senso di responsabilità del territorio e della volontà di continuare a essere motore di innovazione.

Particolare attenzione sarà dedicata al ruolo del Terzo Settore, riconosciuto come alleato strategico nella lettura dei bisogni e nella costruzione di risposte efficaci, soprattutto nell’ambito della prevenzione e del welfare. (LNews)

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A questo link il programma dell’evento.
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