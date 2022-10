Qualità dell’aria: sono rientrati sotto i limiti in tutta la regione i livelli di inquinamento. Pertanto sono state revocate le misure temporanee di primo livello in tutte le province in cui erano attive. Ovvero venerdì in provincia di Mantova e ieri anche a Milano, Lodi e Cremona.

Qualità dell’aria, misure revocate nelle province di Milano, Mantova, Lodi e Cremona

Oggi lunedì 24 ottobre, in particolare, i dati nelle province in cui erano attive le misure temporanee si attestano sul valore medio massimo a 27 µg/m³ di PM10 a Lodi (Milano 23,6 µg/m³, Cremona 22,5 e Mantova 18,5 µg/m³).

“I dati riscontrati – afferma l’assessore regionale all’Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo – sono l’ennesima conferma che la qualità dell’aria risente molto di più delle condizioni meteo-climatiche (nel mese di ottobre abbiamo avuto condizioni favorevoli all’accumulo) rispetto all’entrata in vigore di provvedimenti che sono stati annunciati come finalizzati al miglioramento della qualità dell’aria”.

dvd