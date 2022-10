Terzi replica a Sala sul Tpl: imbarazzante il tentativo di scaricabarile

L’assessore Claudia Terzi replica al sindaco di Milano Giuseppe Sala sul tema Tpl. “È imbarazzante l’ennesimo tentativo di Sala di scaricare i problemi del suo Comune su chiunque altro, Regione compresa. Dichiarazioni che fanno capire tante cose sulla gestione del trasporto pubblico a Palazzo Marino. Chi accusa è il primo a essere in difficoltà, a dimostrazione della scarsa lungimiranza nei confronti di alcune scelte portate avanti con convinzione tra cui l’istituzione dell’Area B che ha ostacolato la vita e, soprattutto, il lavoro di tanti milanesi”.

Lo ha detto l’assessore di Regione Lombardia alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, replicando alle dichiarazioni rilasciate nella mattinata del 24 ottobre dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in merito alla gestione del trasporto pubblico locale.

Terzi ribatte a Sala sul Tpl

“Probabilmente – ha proseguito Terzi – le azioni portate avanti da Regione sono così tante che Sala fa fatica a starci dietro. Alle accuse noi rispondiamo con i fatti. Regione non ha mai fatto venire meno il proprio impegno per migliorare il trasporto pubblico e continua a investire risorse autonome per far fronte alla carenza di risorse dallo Stato. Forse è il caso che il sindaco si informi prima di puntare il dito”.