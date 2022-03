Stanziati 3,5 milioni per sostenere iniziative progettuali

Definiti dalla Giunta della Regione Lombardia i criteri per la riqualificazione e la realizzazione delle residenze universitarie. La delibera, proposta dall’assessore regionale alla Casa e Housing sociale Alessandro Mattinzoli prevede, tra l’altro, l’acquisizione di un contributo regionale.

Riqualificazione residenze universitarie

Regione Lombardia intende quindi sostenere la realizzazione e riqualificazione di alloggi e residenze per studenti universitari nel territorio lombardo, al fine di migliorare l’offerta di edilizia universitaria per far fronte ad esigenze abitative temporanee per ragioni di studio. L’obiettivo è quello di riqualificare e/o creare nuovi posti alloggio, spazi per lo studio, la didattica e la ricerca per favorire l’attrattività del sistema universitario lombardo e del suo territorio.

Risposte concrete

“L’attenzione dell’Assessorato – ha precisato Mattinzoli – è rivolta a rispondere alle diverse esigenze presenti sul territorio. In questo caso protagoniste sono le necessità del mondo universitario, in particolare quelle degli studenti che scelgono il nostro sistema per formarsi”.

Risorse

Le risorse messe a disposizione per sostenere le iniziative progettuali ai fini della partecipazione al V bando del Ministero dell’Università e della Ricerca (l. 338/2000) ammontano a complessivamente a 3.500.000 euro.

Potranno beneficiare dell’agevolazione tutti i soggetti cha hanno la proprietà o la disponibilità di alloggi destinati a servizi residenziali universitari.

Studenti capaci e meritevoli

Le residenze universitarie realizzate con il cofinanziamento di cui alla presente deliberazione sono destinate prioritariamente al soddisfacimento delle esigenze degli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi.

