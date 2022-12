‘La magia del Natale’: riapre al pubblico il Belvedere di Palazzo Lombardia

Dopo il boom di accessi della scorsa settimana, con oltre 13.000 visitatori tra il 7 e l’11 dicembre, riapre il Belvedere di Palazzo Lombardia.

I visitatori potranno ammirare Milano e la Lombardia dall’alto del 39° piano del Palazzo della Regione nelle giornate di sabato e domenica. L’orario di apertura è dalle 10 alle 18. Il 17 e il 18 dicembre sono le ultime date disponibili per il 2022. Si potrà tornare infatti ad ammirare il panorama dal Belvedere il 6, 7 e 8 gennaio 2023.

Palazzo Lombardia, il Belvedere riapre al pubblico

Sul ‘tetto’ di Milano sarà possibile anche ammirare la Natività dipinta da un maestro leonardesco del XVI secolo. L’opera per l’occasione è prestata alla Regione Lombardia dalla Fondazione Irccs Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico.

Una visita, quella al Belvedere, che potrà essere abbinata anche alla solidarietà, portando un giocattolo da donare ai bambini meno fortunati. Fino a domenica, infatti, prosegue l’iniziativa il ‘Giocattolo sospeso’. Il progetto di Regione Lombardia in collaborazione con Assogiocattoli e Areu prevede la raccolta di giocattoli nuovi e la successiva distribuzione negli ospedali da parte della Fondazione Abio Italia Onlus.

La raccolta dei giocattoli

Per chi desidera regalare un sorriso ai bambini meno fortunati la raccolta dei giocattoli prosegue all’ingresso del nucleo N1 a Palazzo Lombardia, con orario continuato dalle 10 alle 18.

Portando il proprio dono, si riceverà un simpatico gadget e si potrà partecipare gratuitamente alle attività di Pinocchio and Friends, allo spazio IsolaSet.

Fine settimana in musica

Nel weekend ci sarà spazio anche per la musica: domenica 18 dicembre alle 16, infatti, sarà possibile assistere in auditorium Testori all’esibizione dei bambini del Piccolo coro Santa Maria Ausiliatrice, già protagonisti all’inaugurazione del cartellone delle iniziative della Regione per le festività natalizie, ‘La Magia del Natale’.