Riapre la funivia Argegno – Pigra, assessore Lucente: promessa mantenuta

“Finalmente riapre la funivia Argegno – Pigra: lo abbiamo detto e lo abbiamo fatto”. È il commento dell’assessore regionale ai Trasporti, Franco Lucente, in merito alla notizia della riapertura della funivia Argegno – Pigra, nel territorio comasco, in programma domani, venerdì 9 agosto.

“Ci abbiamo creduto tanto – continua Lucente -finanziando con oltre 800.000 euro negli ultimi anni per la manutenzione dell’impianto. Nei giorni scorsi l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA) ha dato l’autorizzazione per la ripresa del servizio. La funivia, quindi, può tornare operativa”.

“Adesso proseguiamo secondo quanto pianificato – prosegue – attraverso un piano regionale di finanziamenti che prevede, nei prossimi mesi, la manutenzione straordinaria di altri impianti della Lombardia. L’obiettivo è rispettare gli standard di sicurezza ed efficienza necessari al loro corretto funzionamento. Intanto, però, ci godiamo la riapertura della funivia Argegno – Pigra, fondamentale sia per i residenti sia per i tanti turisti che scelgono di trascorrere le vacanze sullo splendido lago di Como”.

“Esprimo grande soddisfazione per l’ennesimo obiettivo raggiunto – conclude l’assessore regionale ai Trasporti – grazie anche alla concretezza e alla caparbietà di questa amministrazione regionale. Ribadisco che il trasporto pubblico locale è una delle nostre priorità”.