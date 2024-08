Confrontarsi sulle opportunità e le sfide del settore del turismo all’aria aperta e sulla promozione di quello sostenibile. Questo il focus dell’incontro a San Felice sul Benaco (Brescia), tra l’assessore a Turismo, Marketing territoriale e Moda di Regione Lombardia Barbara Mazzali con i vertici dell’Associazione Faita Lombardia, un’importante realtà che rappresenta i campeggi e i villaggi turistici della regione.

Camping e turismo all’aria aperta settore fondamentale

“Il settore turistico all’aperto costituisce una componente fondamentale per la nostra offerta turistica – spiega Mazzali – e per la promozione di un turismo responsabile. La giornata è iniziata con una visita ai campeggi della zona. Qui ho potuto apprezzare l’alta qualità delle strutture ma anche l’attenzione dedicata all’accoglienza degli ospiti”.

“Durante la visita – aggiunge l’assessore – abbiamo poi discusso vari temi rilevanti per il settore. Tra questi, l’importanza della digitalizzazione, le strategie per allungare la stagione turistica e le nuove tendenze di viaggio”.

Fare rete per collaborare

La visita dell’assessore Mazzali, è proseguita alla terrazza di Palazzo Cavazza, situato sull’Isola del Garda.

“Questo splendido scenario – dichiara Mazzali – ha offerto un contesto ideale per proseguire le discussioni in un’atmosfera rilassata. Ha consentito, inoltre, di condividere un momento di networking prezioso. Nell’occasione abbiamo gettato le basi per future collaborazioni e iniziative congiunte volte a valorizzare ulteriormente il turismo all’aria aperta in Lombardia”.

Obiettivi importanti

“Ringrazio l’Associazione Faita Lombardia per l’ospitalità – aggiunge – e tutti i partecipanti per il loro contributo attivo e propositivo”.

“Sono infatti convinta che – conclude Mazzali – attraverso la collaborazione e il dialogo, si possano raggiungere importanti obiettivi”.