De Corato: auspico nuclei tutela ambientale Polizia locale

Cattaneo: black list soggetti con comportamenti illegali

Da Regione droni e fototrappole per contrastare fenomeno

“Il controllo del territorio è stato fondamentale nelle indagini che hanno portato al sequestro di un impianto di rifiuti a Gessate (Milano). La stessa operazione ha portato anche all’arresto di cinque persone per traffico illecito di rifiuti. Ringrazio per il capillare lavoro – ha sottolineato l’assessore alla Sicurezza della Regione Lombardia Riccardo De Corato – la Guardia di Finanza“.

Rifiuti, sequestrato impianto a Gessate

Questo sequestro arriva dopo quelli avvenuti, sempre nell’ambito della stessa inchiesta, delle discariche abusive di rifiuti a Cassano d’Adda, Pioltello e Liscate tutte nel Milanese.

Contrasto alle ecomafie

“Regione Lombardia – ha ricordato De Corato – è fortemente impegnata nel contrasto alle ecomafie. Anche per questo finanzia tramite bandi per le Polizie locali, dispositivi sempre più nuovi e moderni per la lotta a questi reati. Tra questi apparecchi ci sono, ad esempio, i droni, i sistemi di videosorveglianza e le fototrappole”.

Prevenzione dei reati

“La prevenzione dei reati così come lo sgominare questo tipo di criminalità – ha ribadito De Corato – sono tra gli aspetti più importanti per la sicurezza dei cittadini. Il mio Assessorato, anche pr questo motivo sta promuovendo l’attivazione dei Nuclei di polizia locale ambientale. È uno strumento organizzativo ed operativo fondamentale per contrastare problematiche come gli sversamenti di rifiuti abusivi e le discariche illegali. Auspico quindi di poter vedere svilupparsi nei vari comuni lombardi, anche in forma associata, queste importanti formazioni”.

Black list

“Ringrazio anch’io – ha affermato l’assessore all’Ambiente e Clima Raffaele Cattaneo – le Forze dell’ordine e la Magistratura. È infatti grazie ai controlli attenti sul territorio che sono riusciti ad individuare un altro caso di traffico illecito di rifiuti. Le indagini dimostrano come nel campo dei reati ambientali ci siano figure che tendono a ripetere in modo seriale comportamenti illegali”.

“Ribadisco – ha aggiunto – sarebbe opportuno poter disporre di una black list di soggetti che hanno tenuto comportamenti illegali. Gli organi competenti per le autorizzazioni amministrative devono infatti poterne tenerne adeguatamente conto”.

