“Congratulazioni e buon lavoro a Roberta Garibaldi, nuovo amministratore delegato di Enit-Agenzia nazionale del turismo. La professoressa Garibaldi è tra i massimi esperti in Italia di turismo enogastronomico. Proprio il connubio tra agroalimentare e attrattività dei territori sarà strategico per il rilancio del Paese e della Lombardia, prima regione agricola d’Italia. Le nostre eccellenze, dalle grandi Dop conosciute nel mondo alle piccole produzioni territoriali, hanno un potenziale turistico enorme in un periodo in cui italiani e stranieri cercano sempre più esperienze di gusto durante i propri viaggi. Ringrazio, quindi, il ministro Massimo Garavaglia per la visione strategica di questa scelta e auspico una collaborazione sempre più stretta con la Regione”. Lo dichiara in una Nota l’assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia.

Donna preparata e competente, darà slancio a promozione turistica

“Faccio i miei complimenti – ha aggiunto l’assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda di Regione Lombardia – e auguro un buon lavoro alla professoressa Roberta Garibaldi, nuovo ad di Enit. Una donna preparata e competente che saprà dare alla promozione turistica italiana nuovo slancio dopo questi anni difficili”.

