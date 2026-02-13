Logo Regione Lombardia

San Valentino a Palazzo Lombardia, Belvedere aperto agli innamorati

Innamorati celebrano San Valentino al Belvedere di Palazzo Lombardia

Il 14 febbraio in Regione un evento speciale aperto a tutti

Per San Valentino Regione Lombardia fa un regalo speciale a tutti gli innamorati: grazie all’apertura straordinaria del Belvedere Experience, sarà possibile, sabato 14 febbraio 2026, dalle 15 alle 21, salire al 39° piano del Palazzo della Regione e festeggiare l’occasione con una vista mozzafiato.

San Valentino 2026 al Belvedere di Palazzo Lombardia

Un’opportunità unica dunque quella offerta dalla Regione Lombardia. Ogni anno infatti si celebra la festa dell’amore con eventi speciali. Per l’occasione quest’anno ci sarà anche un photo boot che avrà come tema principale la montagna. Non mancherà neppure lo sfondo della città di Milano vista dall’alto. Sarà a disposizione di tutti coloro che saliranno al 39° piano di Palazzo Lombardia e che vorranno immortalare il loro ricordo di San Valentino.

Celebrare l’amore a 161 metri di altezza

Ad accogliere gli innamorati di ogni età, a 161 metri di altezza, non ci sarà dunque solo un panorama esclusivo, con la città che fa da cornice, illuminandosi al tramonto e con le luci della sera. L’apertura eccezionale sarà infatti accompagnata anche da un allestimento che permetterà, agli innamorati appassionati di Olimpiadi, di sentirsi anche loro in cima ai monti innevati. Sembrerà quindi di essere proprio come un atleta dei Giochi olimpici.

