Situazione idrica, peggiora lo stato delle riserve di acqua. E’ quanto emerso dal tavolo regionale sulle risorse idriche convocato a palazzo Lombardia mercoledì 29 aprile. “A livello regionale il deficit di riserve idriche è del 37% inferiore rispetto alla media del periodo di riferimento. Si tratta di una situazione critica soprattutto perché manca la neve. Bene abbiamo fatto, nel corso dello scorso tavolo regionale, a invitare alla cautela e quindi far crescere il livello dei laghi”. A darne notizia è l’assessore regionale con delega alle risorse idriche, Massimo Sertori. Presente anche l’assessore regionale con delega all’Ambiente, Giorgio Maione e tutti gli stakeholders interessati.

Posticipo stagione irrigua e stoccaggio acqua negli invasi

“Nella riunione di mercoledì 29 aprile – spiega Sertori – abbiamo chiesto di posticipare ancora, per quanto possibile, la stagione irrigua per continuare a stoccare risorsa ed evitare riduzioni eccessive dei livelli dei laghi. Abbiamo inoltre chiesto ai gestori degli invasi idroelettrici di proseguire ad accumulare il più possibile risorsa idrica”.

Il tavolo si riunirà tra tre settimane

Nell’ambito del prossimo Osservatorio permanente “chiederemo all’Autorità Distrettuale del Bacino del Po – continua l’assessore – di attribuire la severità idrica ‘media’ ai bacini lombardi più sofferenti (Oglio, Adda, Serio, Brembo). Il prossimo tavolo si terrà il 20 maggio. Vista la situazione vi è la necessità di monitoraggi continui e, valutando l’evoluzione delle condizioni attuali, di scelte immediate”.

Bene aumento dei livelli di regolazione del lago Maggiore

“Apprendo con favore la disponibilità di tutti i componenti del tavolo di fare la propria parte – sottolinea Massimo Sertori -; grazie alla disponibilità delle autorità elvetiche, l’innalzamento della quota massima di regolazione del lago Maggiore fino a 140 cm è finalmente possibile”.

“Questo – conclude l’assessore – ci consentirà potenzialmente di accumulare altri 30 milioni di metri cubi di acqua, che potranno essere disponibili per le irrigazioni nelle risaie lomelline, nel pavese e nel milanese”.