Sostenibilità: Futura Expo Brescia laboratorio di idee concrete

L’assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda di Regione Lombardia Barbara Mazzali, su delega del presidente Attilio Fontana, e l’assessore regionale all’Ambiente e Clima Giorgio Maione hanno partecipato all’evento ufficiale di lancio della terza edizione di Futura Expo, vetrina nazionale dedicata all’economia per l’ambiente, oggi al Brixia Forum di Brescia.

I numeri

‘Voglia di futuro’ è il leit motiv dell’edizione 2025 della manifestazione, promossa dalla Camera di Commercio di Brescia e ProBrixia e in programma a Brescia dal 7 al 9 marzo prossimo. Un’edizione che si pone l’ambizioso compito di confermare o superare il record di presenze registrate durante la seconda edizione nel 2023 – con oltre 30.000 visitatori, 270 tra incontri ed experiences e 465 ospiti e relatori.

Percorsi e visioni

“Futura Expo – ha dichiarato Mazzali nel corso del suo intervento – non è soltanto un evento: è una visione, un percorso, un laboratorio di idee concrete che ci proiettano verso un domani sostenibile. In questi tre giorni, il Brixia Forum diventerà la capitale italiana dell’innovazione sostenibile, un luogo di scambio tra imprese, istituzioni, giovani e cittadini che hanno a cuore il futuro del nostro territorio e del nostro pianeta. La Lombardia, e in particolare Brescia si conferma ancora una volta un modello virtuoso: non solo motore economico del Paese, ma anche culla di innovazione e responsabilità sociale”.

“Qui la sostenibilità non è un concetto astratto o un obbligo imposto dall’alto – ha rilevato Mazzali – bensì una sfida che il nostro tessuto produttivo ha saputo trasformare in un’opportunità di crescita e competitività. Le oltre 200 aziende presenti in questa edizione di Futura Expo ne sono la dimostrazione: start-up emergenti e grandi player internazionali mostreranno soluzioni concrete per rendere i nostri modelli produttivi più efficienti, le nostre città più vivibili, le nostre imprese più resilienti di fronte alle sfide ambientali e sociali”.

Scelte quotidiane

“Futura Expo non si ferma qui : la cultura della sostenibilità – ha continuato l’assessore – non riguarda solo il mondo dell’impresa, ma coinvolge tutti noi, nelle scelte quotidiane, nei consumi, nell’educazione, nei modelli di sviluppo che vogliamo trasmettere alle nuove generazioni. Ecco perché è così significativo che durante l’evento si alternino scienziati, premi Nobel, economisti, innovatori e divulgatori in un programma che non si limita a informare, ma che vuole ispirare, accendere dibattiti, generare nuove idee”.

Le novità dell’edizione 2025

“Questa edizione di Futura Expo – ha detto ancora Mazzali -ha un valore aggiunto: oltre ai talk e ai dibattiti, i visitatori potranno vivere esperienze immersive e interattive che dimostrano come la sostenibilità possa diventare parte della nostra quotidianità. L’allestimento stesso dell’evento è pensato per essere ‘carbon neutral’, un impegno concreto che lo rende non solo un luogo di confronto sulla sostenibilità, ma anche un esempio di come sia possibile applicarla realmente, a partire dall’organizzazione di un grande evento”.

Il sostegno di Regione

“Regione Lombardia – ha poi fatto presente l’assessore – è fiera di sostenere Futura Expo, perché crediamo che il futuro passi da qui: da eventi come questo, che uniscono innovazione e consapevolezza, business e responsabilità, tecnologia e cultura. Il nostro impegno per un futuro più sostenibile non è solo un’aspirazione, ma una strategia concreta, con investimenti mirati alla transizione ecologica delle imprese, al turismo sostenibile, alla mobilità intelligente e al supporto delle start-up green, che vediamo oggi protagoniste qui”.