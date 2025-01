Innovazione come chiave e strada della sostenibilità, considerata come insieme di fattori ambientali, economici, sociali e istituzionali. E’ l’idea che permea le 488 pagine del Rapporto Lombardia 2024, diviso in 17 capitoli, curati da oltre 40 autori, presentato da Polis durante i lavori dell’evento ‘Sostenibilità è innovazione’ che si è svolto in Auditorium Testori a Palazzo Lombardia.

L’orizzonte è quello delineato dagli obiettivi target dell’Agenda ONU 2030 nei confronti dei quali Regione Lombardia sta lavorando da tempo, traducendo nelle sue politiche le scelte strategiche che la declinazione di sostenibilità richiede, con una serie di misure e di interventi di programmazione e pianificazione che coinvolgono tutti i settori.

Al momento di dialogo e di confronto hanno partecipato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, gli assessori regionali Simona Tironi (Istruzione, Formazione e Lavoro), Alessandro Fermi (Università, Ricerca e Innovazione) e Franco Lucente (Trasporti e Mobilità sostenibile), Pier Attilio Superti, vicesegretario generale Regione Lombardia, Raffaello Vignali e Fulvio Matone, rispettivamente direttore scientifico e direttore generale di Polis-Lombardia.

Hanno portato le loro testimonianze, in qualità di esponenti di aziende del territorio, Alessandra Barocci, responsabile Sostenibilità e Ambiente Gruppo Arvedi; Francesco Cannone, CEO Evodeaf; Stefano Pezzini, presidente Latteria San Pietro; Francesca Rizzi, amministratore delegato Jointly.

Fontana: sostenibilità e innovazione a servizio dei cittadini

“Il futuro – ha sottolineato il presidente Fontana – ci pone delle sfide che vedono l’innovazione in un ruolo di primo piano. In quest’ottica, è fondamentale puntare su tutti quei nuovi input legati alla ricerca in settori chiave come le scienze della vita, l’agricoltura di precisione e l’intelligenza artificiale: tutti ambiti che proiettano il territorio lombardo verso un orizzonte di sviluppo sempre più all’avanguardia, in cui tecnologia e sostenibilità vengono declinati in modo sinergico. È fondamentale affrontare queste sfide con sguardo lungimirante, cercando di anticipare i tempi per poi tradure questo slancio tecnologico in vantaggi concreti per i cittadini”.

Una visione olistica e trasversale

“Un risultato che può essere raggiunto – spiega il governatore – solo attraverso una visione di sostenibilità olistica e trasversale, una ‘forma mentis’ che Regione Lombardia ha già fatto propria nel Piano Regionale di Sviluppo Sostenibile, un documento all’interno del quale l’innovazione è perno di un ‘modello Lombardia’ incentrato su una proficua e diretta collaborazione tra i diversi centri di ricerca pubblici e privati. Ciò ha consentito in passato e consente tuttora al territorio lombardo di essere al vertice di tutte le classifiche legate all’innovazione e alla sostenibilità”.

Big data e sanità

“Tra gli ambiti in cui il binomio innovazione-sostenibilità può dare i maggiori vantaggi – prosegue il presidente della Lombardia – c’è sicuramente quello della sanità. Nella riforma di questo comparto elementi fondamentali sono ad esempio la telemedicina, ma anche il ricorso all’intelligenza artificiale come strumento per la prevenzione: con una gestione efficace dei big data sarà possibile anticipare una serie di politiche e di interventi per offrire ai cittadini lombardi servizi sempre più all’avanguardia e plasmati sui loro bisogni”.

Fermi: favorire dialogo tra ricerca e imprese

“Uno dei punti chiave per promuovere innovazione e sostenibilità – chiarisce l’assessore Fermi – è far dialogare in modo efficace l’eccellenza del sistema universitario lombardo, in particolare nel settore della ricerca, con il mondo delle imprese, mettendolo così a servizio dello sviluppo del territorio. Il Pnrr ha messo a disposizione grandi risorse per i centri di ricerca, ma dobbiamo alzare ulteriormente l’asticella e fare di più: una delle priorità del mio assessorato è incrementare ulteriormente le risorse finanziarie da destinare a questi progetti”.

“Una delle iniziative che vanno in questa direzione – continua – è la recente manifestazione di interesse di Regione Lombardia che ha avuto un grande riscontro tra gli atenei lombardi, un’iniziativa che porterà a un bando da 50 milioni di euro per sostenere laboratori e strumentazione tecnologica all’avanguardia per la ricerca”.

Tironi: fondamentale formare studenti su digitale e green

“La sostenibilità, in tutte le sue accezioni, ci pone davanti a sfide sempre più complesse che Regione Lombardia sta affrontando al meglio – chiosa l’assessore Tironi – adottando con uno sguardo lungimirante in tutti gli ambiti, tra cui quello dell’education e della formazione. Stiamo, ad esempio, lavorando in modo proficuo per fornire agli studenti strumenti adeguati per affrontare un mondo del lavoro in continua evoluzione, dove innovazione, tutela ambientale e sostenibilità sociale sono diventati presupposti ineludibili”.

Governare la rivoluzione in atto

“In questa partita – evidenzia – un ruolo chiave sarà rivestito ad esempio dall’intelligenza artificiale, su cui la Lombardia sta anticipando i tempi mettendo questo strumento a servizio degli studenti lombardi. Abbiamo creato un board di esperti che hanno stilato delle linee guida per un uso etico di questa tecnologia e stiamo lavorando per utilizzare l’IA come mezzo per realizzare una formazione sempre più plasmata sulle peculiarità degli studenti”.

“In questo modo – dice – da un lato aiuteremo i ragazzi più fragili a seguire con profitto i loro percorsi scolastici, dall’altro, valorizzeremo al meglio le capacità di chi eccelle in modo particolare”.

“In generale – conclude – la sfida in tema di sostenibilità è quella di governare la rivoluzione in atto, cercando di coniugare sviluppo tecnologico, ambientale e sociale nel quadro di una visione etica che ponga sempre al centro l’essere umano”.

Lucente: anche nel settore trasporti fondamentale investire sul capitale umano

“Il connubio tra innovazione e sostenibilità – sostiene l’assessore Lucente – apre numerosi scenari nel settore trasporti. L’obiettivo di Regione Lombardia è stare al passo coi tempi e una delle sfide è investire molto anche sul capitale umano che rappresenta un elemento chiave per raggiungere in modo efficace gli obiettivi di sviluppo sostenibile. In generale, i numeri della Lombardia nei trasporti tracciano il quadro di un territorio competitivo a livello europeo. Stiamo investendo molto per rendere il sistema dei trasporti lombardo sempre più sostenibile e all’avanguardia.

Superti: obiettivo è rendere Lombardia ‘smart region’

“La Lombardia – afferma il vice segretario generale Superti – può essere paragonata a un Paese medio dell’Unione Europea, non è solo una delle tante regioni. E’ un Paese che, per Pil, supera altri Paesi importanti dell’Unione Europea e che, per popolazione, è paragonabile alla Grecia. E’ una realtà molto complessa e quindi, a questa realtà molto complessa, si può rispondere solo con un ‘di più’ di innovazione , di ricerca e di capacità di vision”. “Il nostro obiettivo – sintetizza – è quello di rendere Regione Lombardia una ‘smart region’ in cui tutti i suoi territori abbiano la capacità di coltivare i talenti che nascono qui e di attrarne degli altri”.

Vignali: regione è sulla strada giusta

“Sostenibilità e innovazione – dice il direttore scientifico di Polis Lombardia, Vignali – sono due ambiti legati a doppio filo, il cui sviluppo deve procedere di pari passo. Regione Lombardia è sulla strada giusta, come dimostrano i risultati ottenuti dalle imprese lombarde, ma anche i positivi esiti delle politiche regionali e i dati positivi in ambito sociale. Quella dello sviluppo sostenibile è una sfida che si può vincere solo se si lavora tutti insieme e nel territorio lombardo questo messaggio è stato ben radicato a tutti i livelli”.