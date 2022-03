L’assessore a Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità di Regione Lombardia, Alessandra Locatelli, venerdì 25 marzo, a Cernobbio (Como) ha visitato il bar e bistrot ‘Spazio Anagramma‘.

Straordinaria opportunità di inclusione lavorativa

“Anche durante la visita di venerdì 25 marzo – ha dichiarato l’assessore Locatelli – ho avuto il piacere di conoscere da vicino una bellissima realtà che offre un’opportunità straordinaria di inclusione lavorativa alle persone con disabilità”. “Il lavoro – ha sottolineato l’assessore lombardo – rappresenta un importante fattore di riconoscimento sociale verso l’autostima e l’autonomia. Per questo, realtà come lo ‘Spazio Anagramma’ di Cernobbio sono un esempio positivo di inclusione”.

Regione favorisce l’inclusione sociale

“Regione Lombardia – ha sottolineato l’assessore – da tempo è in prima linea nel sostenere percorsi di inclusione sociale, formativa e lavorativa. Ciò al fine di migliorare la vita delle persone con disabilità. Il lavoro e un punto di partenza fondamentale per consentire ai ragazzi l’acquisizione di un’autonomia di vita”.

Prezioso il lavoro di Cometa nel Comasco

“Grazie a Cometa e al brillante lavoro svolto in questi anni sul territorio Comasco – ha concluso l’assessore Locatelli – tanti ragazzi e le loro famiglie hanno infatti trovato risposte concrete per il loro futuro. E, infatti, tanti nuovi progetti sono già in cantiere”.

gus