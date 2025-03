Regione Lombardia conferma e rafforza il proprio impegno per la promozione dello sport paralimpico con l’incremento delle risorse destinate all’avviamento allo sport per persone con disabilità. I fondi passano così da 63.000 euro a 87.570 euro, in modo da garantire la copertura totale delle 139 domande pervenute e giudicate ammissibili. Tuttò ciò è reso possibile grazie all’approvazione dell’atto integrativo all’accordo di collaborazione con il Comitato italiano paralimpico Lombardia (Cip).

Accordo con Cip, pilastro fondamentale

Il sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani Federica Picchi, ha sottolineato il valore di questo intervento . “L’accordo tra Regione Lombardia e il Cip regionale – ha detto – è un pilastro fondamentale per lo sviluppo dello sport paralimpico sul territorio. Questa iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di politiche sportive regionali che mirano a rendere lo sport sempre più diffuso e accessibile. Il progetto di avviamento è rivolto a coloro che, pur avendo il desiderio di avvicinarsi a una disciplina non hanno ancora avuto la possibilità di farlo a causa di difficoltà economiche, logistiche o strutturali”.

Sport paralimpico, incremento delle risorse

L’incremento delle risorse prevede un contributo aggiuntivo di 5.670 euro da parte di Regione Lombardia e 18.900 euro da parte del Cip, portando il totale a 87.570 euro. Questo finanziamento garantirà il sostegno a un numero maggiore di percorsi di avviamento allo sport, offrendo a persone con disabilità la possibilità di praticare discipline sportive all’interno di società affiliate a Federazioni riconosciute dal Cip.

Sistema sportivo più equo e accessibile

“Il provvedimento – ha aggiunto – rappresenta un ulteriore passo avanti nella costruzione di un sistema sportivo più equo e accessibile. Grazie alla collaborazione tra Regione Lombardia e il Comitato italiano paralimpico, il progetto continua a essere un modello di riferimento per l’integrazione e il sostegno alle persone con disabilità, promuovendo lo sport come strumento di aggregazione e crescita per tutta la comunità”.

Regione Lombardia da sempre attenta allo sport paralimpico

“Regione Lombardia – ha concluso – ha da sempre dimostrato una particolare attenzione al mondo dello sport paralimpico, consapevole dell’importanza che esso riveste non solo per il benessere fisico delle persone con disabilità, ma anche per il loro inserimento nella società. L’attività sportiva, infatti, rappresenta uno strumento essenziale per la crescita personale, per l’inclusione e per il miglioramento della qualità della vita”.