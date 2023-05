‘Stati generali dei giovani’, Cattaneo: Europa opportunità per competere

“Agli ‘Stati generali dei giovani‘ ho ribadito che l’Europa garantisce non sono solo le opportunità economiche ma soprattutto la possibilità di muoversi, studiare, e comunicare”. Così Raffaele Cattaneo sottosegretario di Regione Lombardia con delega ai Relazioni internazionali ed Europee a Palazzo Lombardia.

“Citiamo qualche esempio – ha proseguito – come ‘Erasmus‘ che ha consentito di muoversi in giro per l’Europa per apprendere. A questo si aggiungono i fondi destinati ai giovani, come il ‘Fondo sociale europeo’. In Lombardia, nello specifico, per questa programmazione ci saranno circa 7 miliardi e mezzo di euro. Ricordiamo anche ‘Garanzia Giovani‘ per i Neet, o le possibilità di fare esperienza di volontariato internazionali”.

Dagli ‘Stati generali dei giovani’ prospettive internazionali

“Esempi concreti – ha aggiunto – di una volontà dell’Europa di includere i propri giovani, di dare una prospettiva internazionale. Guardiamo la demografia: se non ragioniamo in una prospettiva europea, anche solo per una questione di numeri, l’Europa di oggi, 450 milioni di abitanti nei 27 paesi, è calante, mentre l’Africa raddoppierà i propri abitanti passando a 2 miliardi e mezzo. La metà saranno giovani che vorranno uscire per competere. Guardare a questa prospettiva è l’unica condizione per continuare a recitare da protagonisti il nostro ruolo in Europa”.

Gli Stati generali dei giovani si concluderanno martedì 9 maggio. Obiettivo dell’appuntamento organizzato dalla Consulta Informagiovani di Anci Lombardia e Regione Lombardia è l’avvio della fase di attuazione della legge regionale del 31 marzo 2022 ‘La Lombardia è dei giovani’.