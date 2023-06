Teatro Elfo Puccini, nuova stagione. Caruso: arricchisce offerta culturale

L’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, è intervenuta questa mattina, a Milano, alla conferenza stampa di presentazione della stagione 2023/2024 del Teatro Elfo Puccini.

“Il Teatro Elfo Puccini – ha detto – è un luogo che ha fatto la storia della scena milanese e lombarda e che oggi spegne le sue prime 50 candeline. Regione Lombardia è al fianco di questa istituzione che arricchisce l’offerta culturale lombarda“.

Opportunità per i giovani

“Il cartellone della prossima stagione – ha proseguito l’assessore Caruso – pur non dimenticando le radici del Teatro propone un’offerta ricca e variegata che guarda al futuro. Ho apprezzato in particolare l’attenzione che l’Elfo Puccini rivolge ai giovani. Gli spettacoli del progetto pensato per Elfo 50, ‘Ricordare il Futuro’, sono un’opportunità per dare voce ai giovani e alle loro potenzialità”.

Il dietro le quinte

“Apprezzo molto – ha sottolineato Caruso – anche l’iniziativa che porta gli spettatori a scoprire il dietro le quinte del teatro. Un’occasione per avvicinare una nuova tipologia di pubblico e far conoscere la storia di questo Teatro, una storia di apertura verso l’esterno e in particolare verso i giovani. Ringrazio Fiorenzo Grassi, anima del teatro oltre che direttore organizzativo e i direttori artistici, Ferdinando Bruni ed Elio De Capitani, per l’ottimo lavoro che continuano a svolgere”.

doz