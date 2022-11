Al teatro alla Scala di Milano il premio ‘Lombardia è Ricerca’ 2022

Martedì 8 novembre, al teatro alla Scala di Milano, si svolgerà la tradizionale ‘Giornata della Ricerca’ di Regione Lombardia.

In questa occasione, sarà consegnato il premio ‘Lombardia è Ricerca‘, il ‘Nobel’ da 1 milione di euro che ogni anno viene assegnato a chi si è distinto per la sua attività.

Tema di questa edizione del Premio internazionale è ‘Computer Science per la Sicurezza, il Benessere e la Crescita Sostenibile’.

Una giuria di 15 scienziati di calibro internazionale ha decretato vincitrice del Premio Rosalind Picard per l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale per decifrare lo stato fisico ed emotivo delle persone, attraverso l’utilizzo dei dati raccolti da sensori posti in dispositivi indossabili, quali smartwatch e bracciali.

I progetti sviluppati spaziano dalla possibilità di rilevare e prevedere attraverso i sensori di questi dispositivi indossabili la gravità di un attacco epilettico a quella di prevedere la depressione, fino allo studio di come robot e computer possono reagire intelligentemente al feedback emozionale umano, anche per favorire l’interazione efficace con persone autistiche o con chi soffre di disturbi socio-relazionali.

Il programma al teatro alla Scala del premio Lombardia è Ricerca

A portare i saluti iniziali il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il vicepresidente e assessore regionale alla Ricerca Fabrizio Sala e Paolo Veronesi, presidente di ‘Fondazione Veronesi’.

Sarà presente anche l’assessore regionale alla Formazione e Lavoro Melania Rizzoli.

Nel corso della Giornata interverrà Amalia Ercole-Finzi, la Signora delle Comete, prima donna ad essersi laureata in ingegneria aerospaziale al Politecnico di Milano. Oggi Professore Onorario dell’Università. Sarà presente l’Ambasciatore della Ricerca di Regione Lombardia Gerry Scotty che sosterrà un progetto di ricerca.

Seguiranno poi gli interventi di Marco Camisani Calzolari, Professore di Comunicazione e Divulgatore scientifico e dell’attore Alessandro Siani.

Nel corso della Giornata saranno premiati gli studenti vincitori del Premio ‘Lombardia è Ricerca’ dedicato alle scuole che riguarda gli istituti C.F.P. Padri Somaschi di Como, primo classificato; Istituto Aeronautico Locatelli di Bergamo, secondo classificato; ISIS Cipriano Facchinetti di Castellanza, terzo classificato.

Al termine, l’intervento della scienziata Rosalind Picard, vincitrice del Premio Internazionale ‘Lombardia è Ricerca’ e successiva consegna dell’assegno da 1 milione.

In apertura dell’evento è previsto un intrattenimento musicale con Erica Piccotti, al violoncello e Leonardo Pierdomenico, al pianoforte.

La Giornata è condotta da Alessia Ventura.