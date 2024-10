Milano. ‘Torre Seta’, Fontana: ripartono i lavori, aiuteremo le 80 famiglie

“Dopo tre anni da un evento tanto incredibile quanto drammatico e che ancora ricordiamo, riparte tutto. Quanto accaduto alla Torre Seta ha dimostrato la capacità di cittadini e degli inquilini di affrontare insieme i problemi. Le istituzioni, d’altro canto, hanno fatto la loro parte. La Regione ha messo a disposizione alloggi Aler a regime agevolato, oltre a garantire assistenza sanitaria e supporto psicologico. Ha inoltre garantito le azioni amministrative per un rapido rilascio dei permessi necessari. Ognuno ha fatto la sua parte, adesso i lavori possono ripartire”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo alla cerimonia di avvio dei lavori alla ‘Torre Seta‘, in via Antonini, 32 a Milano.

“Abbiamo ancora impresse negli occhi le immagini di quel 29 agosto 2021 – ha ricordato il presidente -. Con il fuoco che divampa per 16 piani, l’impegno dei Vigili del Fuoco e lo smarrimento da parte delle persone che fuggivano”.

Torre Seta, Fontana: un nuovo inizio per gli inquilini

L’incendio di via Antonini, grazie ai soccorsi e alla solidarietà tra gli inquilini, non causò vittime, ma 80 famiglie persero la loro casa. “Venerdì 18 ottobre 2024 partono i lavori di ricostruzione – ha aggiunto il governatore Fontana – opere rese possibili dalla determinazione di tutti gli inquilini, dal comitato Rinascita Antonini e dal lavoro delle istituzioni”.

“È una bella giornata – ha concluso il presidente – vediamo soluzioni concrete, un nuovo inizio per restituire la casa a 80 famiglie, ed è stato un piacere per me essere con loro”.