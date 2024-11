Uno stanziamento di 1.145.250 euro, in tema di trasporti, per interventi di manutenzione straordinaria della funivia Argegno-Pigra. È quanto prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente. L’atto dà il via libera allo schema di convenzione tra Regione Lombardia, Comune di Pigra e Agenzia Tpl di Como, Lecco e Varese.

“Un obiettivo importante per Regione – spiega l’assessore Lucente – che da sempre crede nelle funivie. Queste sono fondamentali per il trasporto dei residenti e per il grande valore attrattivo e turistico. Il nostro impegno per l’impianto di Argegno Pigra è totale, avendo già finanziato negli anni 650.000 euro. Ora, aggiungiamo 1.145.000 euro per interventi legati ad opere edili, elettromeccaniche, di carpenteria metallica ed adeguamenti tecnici. Siamo in prima linea per garantire la sicurezza, l’efficienza e il corretto funzionamento della funivia”.

Trasporti, i fondi per la funivia Argegno-Pigra

Nello specifico, le risorse finanziate sono così suddivise: 973.462,50 euro per il 2024 e 171.787,50 per l’anno 2025.

“Dopo l’inaugurazione dello scorso mese di agosto – conclude Lucente – con la riattivazione del servizio passeggeri, questo è un altro step strategico per offrire ai residenti e ai turisti un’infrastruttura adeguata e moderna”.

Attenzione per il territorio

“Il finanziamento per la funivia Argegno-Pigra – aggiunge l’assessore Alessandro Fermi – conferma la grande attenzione di Regione Lombardia per il territorio. Abbiamo investito parecchie risorse per rimettere in funzione questa funivia, che è un punto di riferimento per i residenti, ma anche una grande attrazione per i turisti. Ora parliamo di interventi di manutenzione straordinaria e lavori per incrementare la sicurezza di utenti e lavoratori, necessari dopo la riattivazione del servizio passeggeri. Il territorio ha sempre dimostrato di tenerci molto e Regione Lombardia ha preso a cuore la questione”.