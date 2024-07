Treni storici, con l’Arlecchino domenica 14 luglio da Milano a Genova

Regione Lombardia, insieme a Fondazione FS e in collaborazione con l’associazione Lombardi nel mondo, promuove una giornata speciale a bordo dello storico treno Arlecchino.

Evento in programma in occasione delle celebrazioni di santa Francesca Cabrini

Domenica 14 luglio (e replica il 3 novembre), il celebre rapido partirà dalla Stazione Centrale di Milano alle ore 9.25. Destinazione il Museo dell’Emigrazione Italiana (MEI) a Genova. È la prima volta che Regione Lombardia organizza un treno storico interregionale.

Questo evento celebra l’anniversario della nascita di Francesca Cabrini, nata il 15 luglio 1850, proclamata santa nel 1946 e Patrona degli emigranti. Il viaggio turistico, che unisce il capoluogo lombardo a Genova, offre non solo un’esperienza unica a bordo di un treno storico, ma anche un’occasione per riflettere sul contributo degli emigranti italiani e sulla figura della Santa.

Assessore Lucente: il treno storico Milano Genova portatore di un messaggio di pace

“Un vero e proprio viaggio nel tempo – ha dichiarato l’assessore Lucente – a bordo di un treno storico, dall’alto valore simbolico. In concomitanza con le celebrazioni di Santa Francesca Cabrini, l’Arlecchino tra Milano e Genova diventa volano formidabile di un messaggio di pace. Al viaggio per diletto, alla valorizzazione di percorsi e progetti legati alla mobilità sostenibile, dall’alto impatto attrattivo e turistico, grazie alla collaborazione tra Regione Lombardia e Fondazione FS, questo treno omaggia il ricordo dei migranti italiani. Con impegno e sacrificio hanno cercato di regalare un futuro migliore ai loro figli. Un insegnamento che non dobbiamo dimenticare”.

Il treno Arlecchino, noto per il suo design iconico e il comfort offerto ai viaggiatori, rappresenta un pezzo di storia del trasporto ferroviario italiano. I passeggeri avranno l’opportunità di godere di un viaggio affascinante attraverso i paesaggi pittoreschi della Lombardia e della Liguria. Concludendo con una visita al MEI di Genova, un luogo dedicato alla memoria e alla celebrazione dell’emigrazione italiana.

Orari e tappe del treno storico Milano Genova

Andata – Partenza da Milano Centrale 09:25, Pavia (arrivo 09:55 e partenza 09:58), Voghera (arrivo 10:11 e partenza 10:14) Genova Piazza Principe (arrivo 11:02 e partenza 11:05) Genova Brignole arrivo (11:11)

Ritorno – Genova Brignole ore 17, Genova Piazza Principe (arrivo 17:06 e partenza 17:09), Voghera (arrivo 18:02 e partenza 18:12) Pavia (arrivo 18:31 e partenza 18:34) Milano Centrale (arrivo 19).

Altre informazioni disponibili qui.