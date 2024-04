Treviglio, Franco visita centro formazione Abf: eccellenza del territorio

L’assessore regionale alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, ha visitato oggi l’Azienda Bergamasca Formazione (ABF) di Treviglio (BG): “Si tratta di un’autentica eccellenza, un polo strategico per la nostra economia bergamasca che si basa sulla competenza e sulla specializzazione. Se Bergamo e la Lombardia primeggiano in Italia e in Europa dal punto di vista economico-sociale, lo si deve anche a realtà come ABF e alla loro capacità di formare al meglio i nostri ragazzi”.

Interazione con le aziende

L’assessore ha visitato la struttura accompagnato dal responsabile Davide Finazzi. “L’ho ringraziato – ha proseguito Franco – perché gestisce in modo impeccabile un istituto di formazione moderno e in grado di rispondere alle esigenze dei cittadini e della società bergamasca, mantenendo un saldo rapporto di interazione con le aziende”.

Regione supporta la formazione

“Regione Lombardia – ha sottolineato Franco – crede e investe molto nella formazione professionale come caposaldo imprescindibile delle nostre politiche di sviluppo. Dove non c’è formazione non c’è lavoro e non c’è crescita economica, personale e sociale: strutture come ABF, fortemente radicate nel territorio, incarnano la cultura del lavoro lombarda e bergamasca in particolare. La Regione sarà sempre convintamente al loro fianco”.