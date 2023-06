Tribunale Brevetti, Fontana: risultato importante per Milano e Lombardia

“Un risultato molto importante per Milano e l’intera Lombardia, frutto del lavoro di tutti gli attori che hanno partecipato alle trattative. Come ho già avuto modo di sottolineare in passato, desidero, ancora una volta, evidenziare il ruolo decisivo assunto dal nuovo Governo che, con un’energia e un’accelerata certamente più forte di quanto avvenuto in precedenza, ha creduto in questo progetto e si è impegnato per raggiungere questo traguardo”. È il commento del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, alla notizia dell’assegnazione a Milano del Tribunale europeo dei Brevetti.

Tribunale dei Brevetti vittoria per Milano e la Lombardia

“Ora – ha proseguito Fontana – siamo in attesa di conoscere quali competenze saranno attribuite alla Lombardia. E giova sempre ricordare che la Lombardia è la regione dove si depositano il maggior numero di brevetti. E dove la ricerca si sposa con innovazione e INDUSTRIA”.