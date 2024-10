Turismo bresciano: non solo Garda, anche Valsabbia ha incredibili risorse

Terme, borghi storici e sport all’aria aperta. Questi i temi principali dell’evento ‘La Bella Valsabbia turistica’ che si è tenuto alle Fonti Terme di Vallio (Brescia) con la partecipazione dell’assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda di Regione Lombardia, Barbara Mazzali.

All’incontro erano presenti anche Gianzeno Marca, consigliere di Federalberghi Brescia, Sergio Berardi, amministratore delegato delle Fonti Terme di Vallio, Attilio Musesti, sindaco di Vallio Terme, e Giovanmaria Flocchini, presidente della Comunità Montana della Valle Sabbia.

Provincia di Brescia amata da turisti tedeschi

“La provincia di Brescia, molto amata dai turisti tedeschi, vede un crescente afflusso di turisti stranieri anche nelle aree montane della Valle Sabbia – ha dichiarato Mazzali -. Non si parla più soltanto del Lago di Garda o delle montagne della Val Camonica, famose soprattutto per il turismo sciistico – ha fatto notare l’assessore -. Ma anche di borghi storici, terme e luoghi rurali che catturano l’interesse degli stranieri. Dobbiamo quindi rendere la nostra offerta ancora più attrattiva, puntando con decisione anche sul termalismo”.

Il turismo in Valle Sabbia

L’assessore ha poi condiviso i dati relativi ai 25 comuni della Comunità Montana di Valle Sabbia relativamente al periodo da gennaio a luglio 2024. “Abbiamo registrato 148.643 pernottamenti, di cui il 74,9% provenienti da turisti stranieri e il 37% da italiani – ha spiegato – e la maggior parte di questi pernottamenti si concentra nelle strutture extra-alberghiere (92%). Per quanto riguarda le nazionalità – ha aggiunto – al primo posto ci sono i tedeschi, seguiti da olandesi, cechi, svizzeri, polacchi, belgi e austriaci”.

Tanto da offrire

“La Valle Sabbia – ha proseguito – ha molte risorse attrattive da mettere in gioco, tra cui le terme, luoghi ricchi di storia che meritano di essere riscoperti in chiave moderna. Le terme offrono un’esperienza di benessere a 360 gradi. Da qualche anno, infatti sono tornate in voga, non più solo come centri curativi, ma anche come luoghi legati al benessere fisico e mentale. Il boom delle spa è in continua crescita da oltre un decennio. Ma anche i centri termali più piccoli, come quelli di Vallio, possono trovare una loro precisa collocazione nel panorama turistico della Lombardia. Una Regione che si distingueper l’eccellenza delle sue terme”. “Visitando le Terme di Vallio – ha detto ancora – posso confermare che sono una destinazione ideale per chi cerca il benessere del corpo, la tranquillità delle montagne e la vicinanza al Lago di Garda”.

Acque termali

Mazzali ha quindi posto l’accento sulle proprietà uniche dell’acqua che sgorga dalle Fonti di Vallio. “L’acqua Castello, che fluisce naturalmente da oltre 60 anni – ha chiarito l’assessore – conserva intatte le sue molteplici proprietà benefiche. Ricca di minerali e leggerissima, è particolarmente indicata per trattamenti depurativi e diuretici. Chi si reca alle Terme di Vallio – ha concluso – trova non solo la possibilità di prendersi cura del proprio corpo, ma anche di immergersi in una dimensione di benessere che unisce la forza della natura con la tradizione termale. È questo equilibrio che rende le nostre terme un tesoro nascosto, pronto ad essere scoperto da chi cerca una pausa rigenerante.”