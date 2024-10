Relazioni Lombardia/Australia al centro di ‘Future Europe Series’ a Milano

È stata lanciata a Milano la terza edizione della ‘Future Europe Series‘, un’iniziativa di leadership strategica che esplora le opportunità di investimento europeo nello Stato del Victoria, Australia. L’evento, intitolato ‘Future Europe Series – Italy: Building for the Future’, è stato realizzato da RMIT e Global Victoria con il supporto della Regione Lombardia. In questo modo è stata rafforzata ulteriormente la storica partnership tra la Lombardia e lo Stato del Victoria.

Celebrazione anniversario gemellaggio Milano/Melbourne

La manifestazione si è tenuta presso il Grattacielo Pirelli. È stata l’ occasione per celebrare anche il 20° anniversario del gemellaggio tra la città di Milano e Melbourne. E’ stato ricordato anche il legame tra le due regioni attraverso il Mou firmato nel 2022. La tavola rotonda ha visto la partecipazione di dirigenti di spicco di aziende e istituzioni attive nei rapporti economici tra Italia e Australia. Al centro della discussione competenze, innovazione, sostenibilità e opportunità di crescita reciproca.

‘Lombardia Future Europe Series’

All’evento hanno partecipato il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, il sottosegretario regionale alla Presidenza del Consiglio con delega alle Relazioni Internazionali ed Europee, Raffaele Cattaneo, e l’onorevole Tim Pallas, tesoriere dello Stato del Victoria e ministro per la Crescita Economica e le Relazioni Industriali.

Lombardia al Future Europe Series: + 43,7% scambi commerciali con Stato Victoria

“La lunga storia di collaborazione tra la Regione Lombardia e l’Australia – ha sottolineato Cattaneo – è iniziata con il Queensland e il New South Wales. Di recente abbiamo rafforzato ulteriormente le relazioni con lo Stato del Victoria. Nel 2022, gli scambi commerciali tra la Lombardia e l’Australia sono cresciuti del 43,7%. Il dato è pari a 1,54 miliardi di euro. Le esportazioni lombarde sono arrivate a 1,34 miliardi. Nel 2023 il valore si è stabilizzato a 1,5 miliardi”.

“L’incontro – ha concluso il sottosegretario – ha confermato l’importanza del dialogo tra Regione Lombardia e lo Stato del Victoria, consolidando un rapporto che guarda al futuro con ottimismo e fiducia, basato su un impegno comune per l’innovazione, la crescita economica e la sostenibilità. Anche i Giochi di Milano-Cortina 2026, in visione di quelli di Brisbane 2032 potranno essere un’occasione e un’opportunità per rafforzare i nostri scambi nel campo dello sport.”

Ministro Pallas: nello Stato di Vittoria la più grande comunità italiana in Australia

Pallas ha elogiato la solidità delle relazioni tra il Victoria e l’Unione Europea, con l’Italia in una posizione centrale. “Nello stato di Victoria – ha detto – siamo orgogliosi di avere la più grande comunità di origine italiana in Australia. La Lombardia, con il suo vivace ecosistema imprenditoriale, è un partner naturale per lo stato de Victoria. Tra i settori chiave di collaborazione ci sono la manifattura avanzata, le energie rinnovabili e la sostenibilità”.

I partecipanti alla tavola rotonda del Future Europe Series

Marta Fernandez, direttore esecutivo di RMIT Europe, ha moderato la tavola rotonda, a cui hanno partecipato rappresentanti di aziende leader come Ghella, Rubicon,Intesa Sanpaolo. Tra gli ospiti, anche Gönül Serbest, Commissario del Victoria per l’Europa, e Rachel White, Console Generale e Commissario per il Commercio e gli Investimenti.