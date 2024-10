Gemellaggio Lombardia-Australia, Fontana incontra ministro Stato Victoria

La Lombardia conferma e rafforza i propri rapporti con l’Australia. Un legame avviato, nel passato, con il Queensland e il New South Wales, e consolidato venerdì 11 ottobre a Palazzo Lombardia attraverso un incontro che ha sancito una sorta di ‘gemellaggio’ con lo Stato del Victoria. All’appuntamento – inserito nel ‘Future Europe Series’, iniziativa di leadership strategica che esplora le opportunità di investimento europeo nello Stato del Victoria – hanno preso parte il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, e il sottosegretario alla presidenza con delega ai Rapporti internazionali, Raffaele Cattaneo, e la delegazione australiana guidata dall’onorevole Tim Pallas, tesoriere e ministro per la Crescita economica e le Relazioni industriali dello Stato del Victoria.

Presidente Fontana: rafforzare rapporti tra Lombardia e Australia

Nel 2022, gli scambi commerciali tra la Lombardia e l’Australia sono cresciuti del 43,7%. Si è arrivati a raggiungere quota 1,54 miliardi di euro, con le esportazioni lombarde a 1,34 miliardi. Lo scorso anno il valore si è stabilizzato a 1,5 miliardi. “Prosegue così – ha spiegato il governatore – un percorso mirato a rafforzare i rapporti internazionali con Paesi e aree geografiche che contribuiscono a far crescere le nostre imprese.Un tema, questo, condiviso con l’onorevole Pallas. Puntiamo a rendere ancor più forti le relazioni in settori strategici come quelli dell’università, della ricerca e del turismo”.

Olimpiadi tra le iniziative condivise

“Tra le iniziative condivise con gli ospiti – ha aggiunto Cattaneo – anche la possibilità di aprire a Milano una sede di riferimento dello Stato del Victoria. Un’opportunità che produrrebbe effetti importanti sia per la Lombardia, sia per gli amici australiani. Altra evento in comune tra i due territori sono inoltre le Olimpiadi”.