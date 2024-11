Turismo dei territori, siglato accordo tra Regione Lombardia e Feries

Favorire il raccordo tra diverse banche dati per accrescere le capacità conoscitive ed analitiche in materia di turismo dei territori e dei relativi trend evolutivi; sviluppare attività di elaborazione e lettura dei dati; incentivare attività di analisi degli impatti del turismo dei territori; organizzare eventi e iniziative di informazione e promozione del turismo dei territori. Questi gli obiettivi dello schema di Protocollo di Intesa tra Regione Lombardia e FERIES s.r.l., leader italiano nella ricettività extra-alberghiera online, approvato dalla Giunta regionale della Lombardia, su proposta dell’assessore a Turismo, Marketing territoriale e Moda, Barbara Mazzali.

Proposte utili per intercettare ultime tendenze

“La condivisione e l’analisi dei dati della filiera turistica è fondamentale. Sia per individuarne le traiettorie di miglioramento della competitività che per favorire l’attrattività turistica sul mercato nazionale e, principalmente, sul mercato estero – spiega Mazzali -. In quest’ottica Regione Lombardia – prosegue l’assessore – si è già dotata di un ‘Osservatorio regionale del turismo e dell’attrattività‘. Quest’ultimo, svolge un ruolo fondamentale nella nuova governance della strategia data-driven per il turismo ed è orientato verso un approccio innovativo di studio ed analisi. Grazie ad accordi come questo, lo scambio di informazioni e l’integrazione dei dati già elaborati dall’Osservatorio, ci permetterà di intercettare le ultime tendenze sui comportamenti. Ed anche le previsioni di domanda, in modo da poter approntare nuove strategie di promozione turistica e di marketing territoriale sempre più ‘custom made'”.

Gli stati generali del Turismo dei territori

E proprio di turismo dei territori si parlerà a Palazzo Lombardia mercoledì 20 novembre 2024 in occasione della prima edizione de ‘Gli Stati generali del Turismo dei territori‘, promosso da Regione Lombardia in collaborazione con Feries: uno spazio di confronto tra istituzioni, professionisti, associazioni, destinazioni turistiche e operatori sul turismo rurale, esperienziale e diffuso che caratterizza il nostro Paese.