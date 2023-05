Turismo, la sostenibilità deve significare anche inclusività per l’assessore a Turismo di Regione Lombardia Barbara Mazzali.

Il turismo inclusivo e le varie declinazioni del termine sostenibilità sono state al centro del convegno ‘Comunicare il turismo sostenibile’, che si è tenuto al Ce.R.T.A. (Centro di Ricerca sulla Televisione e gli Audiovisivi dell’Università Cattolica di Milano) in occasione del convegno ‘Comunicare il turismo sostenibile’.

Turismo, sostenibilità e inclusività

“Il turismo sostenibile deve garantire, all’interno della sua offerta – ha spiegato Barbara Mazzali, assessore a Turismo, Marketing territoriale, Design, Moda e Grandi Eventi di Regione Lombardia, nel messaggio inviato agli organizzatori – la maggior accessibilità ed inclusività, agevolando e favorendo le persone diversamente abili. In Lombardia, in vista delle Paralimpiadi 2026, non mancheremo di farci trovare pronti dando la possibilità a tutti di godere delle bellezze della nostra Regione, vivendo esperienze turistiche mozzafiato”.

Verso le Paralimpiadi

“È una questione di rispetto e di garantire pari opportunità a chi quotidianamente – ha proseguito l’assessore – affronta mille difficoltà. Per questo il mio Assessorato continua a sviluppare contenuti informativi e promozionali dedicati all’offerta turistica destinata a persone diversamente abili. E lo fa attraverso la sezione che abbiamo dedicato a tutti loro sul portale turistico lombardo (www.in-lombardia.it) collegato a ‘Lombardia Facile’. I Grandi eventi che faremo nella nostra Regione saranno proprio la dimostrazione di questa attenzione”.

Nuove prospettive

L’assessore ha inoltre evidenziato come “oggi la parola sostenibilità sia un concetto ‘mainstream’, trasversale a più attività. Un concetto sempre più spesso associato al mondo del turismo, ma dove, purtroppo, è sovente citata in maniera astratta o sbrigativa. Senza approfondirne il significato concreto”.

“Tutti parlano di turismo sostenibile come tutela del territorio e dei suoi abitanti – ha concluso l’assessore Mazzali – dimenticando però che sostenibilità significa anche entrare in connessione con tutti loro. Per condividere esperienze ed eccellenze, secondo una logica di sviluppo socio-economico equo ed inclusivo”.