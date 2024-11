‘Il buon uso dei social’, il convegno rivolto agli studenti delle superiori

Sensibilizzare i giovani sull’uso corretto dei social network, mettendoli allo stesso tempo in guardia dai pericoli della rete e dai fenomeni come il cyberbullismo. Questi gli obiettivi del convegno ‘Il buon uso dei social’, organizzato a Palazzo Pirelli dall’Associazione ‘Senza Veli sulla Lingua’ in collaborazione con l’Assessorato alla Sicurezza di Regione Lombardia e rivolto ai ragazzi delle scuole superiori. Presenti all’incontro, insieme a psicologi ed esperti di cyberbullismo, l’assessore regionale alla Sicurezza Romano La Russa e il presidente del Consiglio regionale Federico Romani.

“Secondo i dati diffusi da una recente ricerca dell’Università Vita-Salute San Raffaele – ha affermato l’assessore La Russa – oltre il 70% dei ragazzi ha iniziato a usare i social prima dei 13 anni, in modo particolare TikTok, Instagram, BeReal e Youtube. Un’età davvero precoce, che rende ancora più necessario il coinvolgimento degli studenti, fin dalla giovanissima età, in percorsi di formazione sull’uso corretto di queste piattaforme. Non bisogna demonizzarle ma imparare a conoscerle e ad usarle in modo positivo per lo scopo che le ha viste nascere”.

“È giusto utilizzarle – ha concluso – per socializzare e non certo per alimentare bullismo che, in rete, può avere conseguenze gravissime, così come quando avviene ‘off line’ nella quotidianità. Iniziative come questa sono preziose perché contribuiscono ad informare i giovani e a sensibilizzarli sui comportamenti corretti da seguire anche online”.