L’azione rivolta a 78.000 abitanti non ancora vaccinati o prenotati

Per somministrazione richiesta tessera sanitaria e codice fiscale

Vaccinazione per over 60 a Milano dal 22 luglio, centri mobili per ogni municipio, dopo la conferma di mercoledì 14 luglio, giovedì 15 ecco il calendario. Una Nota della direzione generale Welfare di Regione Lombardia comunica infatti le date della campagna a Milano per la vaccinazione straordinaria dei cittadini over 60. “Così da incrementare – si legge – la copertura vaccinale dei milanesi, ferma all’81,4% contro l’86,4 della media regionale”.

“L’obiettivo – prosegue la Nota – è facilitare e incentivare a vaccinarsi il numero più elevato possibile dei circa 78.000 i residenti nel capoluogo over 60, che non si sono ancora vaccinati o prenotati”.

Dal 22 al 31 luglio dunque, per i milanesi con più di 60 anni, in ciascuno dei nove Municipi, saranno disponibili delle unità mobili: “per consentire loro di accedere senza prenotarsi – scrive la Nota – alla vaccinazione anti-Covid-19, e solo con tessera sanitaria e codice fiscale”. Le somministrazioni verranno effettuate dalle ore 9 alle ore 17 “col vaccino monodose Janssen (Johnson & Johnson), a eccezione dei soggetti per i quali non è raccomandato”. Non dovranno quindi effettuare il richiamo.

Il calendario dei centri vaccinali mobili

Di seguito il calendario delle vaccinazioni predisposte per loro a partire dalla prossima settimana, con data, municipio e centri di riferimento:

22 luglio, Municipio 2: ‘Villa Finzi’ via Sant’Erlembaldo, 4; ‘Cascina S. Paolo’ via Trasimeno, 41;

23 luglio, Municipio 8: ‘Aldini’ via Aldini, 72; ‘Pascarella’ via Satta, 23;

24 luglio, Municipio 5: ‘Ritrovo 15’ via De Andrè, 9; ‘Cascina Ronchettino’ via Saponaro, 34;

26 luglio, Municipio 7: ‘Associazione C. Poma’ via C. Mario, 18; ‘Il Monastero’ via A. Da Baggio, 54;

27 luglio, Municipio 9: ‘Villa Taverna’ via Brivio, 4; ‘Cassina Anna’ via S. Arnaldo, 17;

28 luglio, Municipio 4: ‘Acquabella’ via Don Carlo S. Martino, 10; ‘Mazzini’ via Mompiani, 5;

29 luglio, Municipio 6: ‘Astronave’ via Boffalora, 116; ‘Anziani 3ª Età’ via dei Narcisi, 3;

30 luglio, Municipio 3: ‘Ricordi’ Via Boscovich, 42; ‘Sorriso’ via Crescenzago, 56;

31 luglio, Municipio 1: ‘Nuovo Polo Mozart’, corso di Porta Vigentina, 15.

Particolari condizioni climatiche ed età dei cittadini invitati

“Ricordiamo – conclude la Dg Welfare – che è in considerazione dell’età dei cittadini invitati ad aderire a questa campagna speciale e delle condizioni climatiche, legate alla stagione estiva, che Regione ha ritenuto ragionevole e opportuno chiedere al Comune di Milano di predisporre dei locali di appoggio. È infatti necessario mettere a disposizione di queste persone aree dedicate alla somministrazione, ma anche all’accoglienza e all’accettazione, all’anamnesi e al consenso. Come pure all’inoculazione, all’osservazione post inoculazione e alla gestione delle eventuali emergenze. Attenzioni indispensabili in un’azione messa a punto per cittadini over 60”.

