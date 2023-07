Varese: Aler, interventi per oltre 51 milioni di euro

sede di Varese di Aler Varese-Como-Monza e Brianza-Busto Arsizio. Con il presidente Giorgio Bonassoli il punto sugli interventi recentemente completati, in corso e in programma. Un pacchetto di opere per un totale di oltre 51 milioni di euro. Proseguono le giornate di lavoro sui territori per l’assessore alla Casa e Housing sociale Paolo Franco , lunedì 24 luglio in visita presso ladi. Con il presidenteil punto sugli interventi recentemente completati, in corso e in programma. Un pacchetto di opere per un totale di oltre 51 milioni di euro.

Assessore Franco: interventi con più ricadute positive

“Un vero e proprio cantiere aperto – ha detto l’assessore alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco -. È l’immagine che meglio rappresenta Aler Varese-Como-Monza e Brianza-Busto Arsizio. È un operato in linea con la ‘Missione Lombardia’, ovvero l’ambizioso progetto attraverso il quale abbiamo chiesto il coinvolgimento di tutte le istituzioni interessate”.

“Gli interventi che Aler sta sviluppando – ha proseguito l’assessore Franco -, oltre a permettere la fruizione degli immobili e rispondere all’emergenza abitativa con la realizzazione di nuovi alloggi, hanno anche altre ricadute positive. Per esempio, permettono alle famiglie che vi abitano, tra le più bisognose, di spendere meno con le bollette energetiche, sia per il riscaldamento sia per il raffreddamento degli alloggi. Sono edifici inoltre che, grazie all’efficientamento energetico, riducono il livello di emissioni atmosferiche. E, non per ultimo, assegnano un maggiore decoro al contesto urbanistico in cui sono inseriti gli immobili”.

Assessore Caruso: edilizia pubblica servizio fondamentale

Alla giornata di lavoro ha partecipato anche l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, originaria della provincia di Varese. “Ringrazio il collega Paolo Franco – ha detto Caruso – per l’attenzione verso il territorio della provincia di Varese. L’edilizia pubblica è un servizio fondamentale per le nostre comunità e costituisce un importante aiuto sociale alle famiglie”.

Risorse Pnrr

Con il Fondo complementare PNRR sono stati finanziati interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza sismica per un importo complessivo pari a 26,3 milioni di euro. A Varese i lavori interessano gli immobili al numero 98 di via Montello, 35, 37, 39 e 45 di via Romans Sur Isere, 8, 10 e 27 di via Borromini e 23 di via Sangallo; a Busto Arsizio l’intervento interessa i civici di via Martiri 5 e 7.

Più appartamenti

Sempre a Varese, al 100 di via Montello e ai civici 2-4 e 6 di via Romans Sur Isere, sono stati avviati cantieri per circa 8 milioni. Con le opere, oltre all’efficientamento energetico, è prevista inoltre la razionalizzazione degli spazi: dai 32 alloggi iniziali saranno ricavati 68 appartamenti. L’intervento è finanziato con 7,5 milioni di fondi PINQuA e oltre 500.000 euro concessi con il fondo opere indifferibili.

Superbonus 110%

Aler Varese-Como-Monza e Brianza-Busto Arsizio ha avviato diversi cantieri anche grazie al cosiddetto Superbonus 110%. Per quanto riguarda il territorio della provincia di Varese, a Busto Arsizio, in via Vittorio e Repubblica, le opere ammontano a 1,2 milioni di euro, a Varese in via Sangallo e Borromini per 770.000 euro. In entrambi i casi è previsto il salto di diverse categorie energetiche degli edifici: a Busto Arsizio da F a D; mentre a Varese da F a C.

Programma contratti di quartiere

A Saronno, è in corso un articolato progetto che si inserisce nel Programma nazionale contratti di quartiere. Si tratta di opere relative a interventi di riqualificazione urbana per favorire l’integrazione abitativa e sociale all’interno dei quartieri di edilizia residenziale. Nel quartiere Matteotti di Saronno è prevista la realizzazione di nuovi alloggi e opere infrastrutturali per le quali sono Regione Lombardia ha attivato circa 15 milioni.

Gli alloggi oggetto di intervento sono 304 (156 incrementali) di cui restano da realizzare 70 nuovi alloggi con la realizzazione di due nuovi fabbricati. Interessano il sedime di quanto demolito nel 2016, con il progetto denominato ‘Sostituzione edilizia Farfalle (Edifici A e B)’.