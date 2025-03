Vertenza Stanadyne, in Regione incontro positivo

La vertenza Stanadyne protagonista del Tavolo in Regione Lombardia con le organizzazioni sindacali e il liquidatore dell’azienda Angelo Rodolfi. L’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro Simona Tironi ha coordinato i lavori.

La Stanadyne di Castenedolo (Brescia) opera nel comparto dell’automotive e realizza principalmente iniettori per i motori diesel e da 100 giorni i lavoratori protestano davanti ai cancelli dell’azienda.

Vertenza Stanadyne, nuove prospettive

“L’incontro di oggi apre nuove prospettive – commenta l’assessore Tironi – in quanto stiamo cautamente ricevendo segnali positivi di un probabile nuovo soggetto imprenditoriale. Sono fiduciosa per le possibilità che questa nuova fase offre e garantisco il mio impegno costante, come già avvenuto in passato, per mantenere nel territorio una presenza che assicura lavoro e dignità alle famiglie di chi lavora alla Stanadyne”.

Nota congiunta

Al termine dell’incontro, infatti è stata condivisa questa nota congiunta.

“Oggi il liquidatore si è impegnato ad aggiornare quotidianamente i lavoratori rispetto alla trattativa che sta dando concrete prospettive e che pare possano accelerare nei prossimi giorni. Contestualmente, e solo a fronte di un dialogo costante, in attesa di raggiungere un buon accordo, i lavoratori si impegnano a collaborare costantemente per garantire la continuità dell’azienda e dei livelli occupazionali. Le parti si rivedranno il 31 marzo ore 12 nella sede Utr di Brescia”.