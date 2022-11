Il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, è intervenuto a ‘Your next Pavia’, l’iniziativa organizzata da Assolombarda al teatro Fraschini di Pavia, nel corso della quale è stato annunciato che Pavia sarà Capitale della cultura d’impresa 2023. “I giovani – ha detto – sono l’architrave del futuro della Lombardia, del futuro del nostro Paese. Un futuro da costruire, su basi nuove, proprio come avvenne nei periodi più bui della nostra storia. Il cambiamento non è sempre negativo, averne paura significa non coglierne le opportunità di sviluppo. Stiamo vivendo un periodo difficile ma denso di grandi opportunità”. Nell’appuntamento annuale dedicato alla provincia di Pavia erano presenti oltre 200 studenti di Università e Istituti tecnici della provincia di Pavia.

Il presidente ha poi ricordato lo spirito dell’alta formazione universitaria di Pavia; insieme alla ricerca dei poli tecnologici, e l’innovazione delle tecniche artigiane che si possono applicare, ad esempio, al settore calzaturiero. “Avete una serie di ricchezze – ha detto Fontana rivolgendosi ai giovani presenti a ‘Your Next Pavia’ – che sono da valorizzare”.

Infrastrutture, le novità per la Vigevano-Malpensa

Sul fronte delle infrastrutture il presidente ha annunciato che il ministro Salvini gli ha assicurato lo sblocco della superstrada Vigevano-Malpensa.

“Il tema dell’energia – ha puntualizzato Fontana – dell’aumento dei costi delle materie prime, i nuovi possibili scenari geopolitici, sono da affrontare. Puntando sulla nuova centralità del Mediterraneo e sulle sue forniture di gas provenienti da sud. Dobbiamo essere coscienti e contenti che il Mediterraneo, tornerà ad essere punto di riferimento”.

“Regione Lombardia sarà pronta per affrontare queste sfide – ha concluso – perché esserlo è nel suo dna. Mi sembra che anche il Governo – dove oggi finalmente trovano spazio parole come ‘interesse nazionale’, ‘rispetto delle regole’, ‘ripresa’ e ‘sviluppo e futuro’, sia pronto ad affrontare questa difficile partita”.