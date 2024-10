80 anni Coldiretti, auguri dalla prima Regione agroalimentare d’Italia

“Auguri a Coldiretti per i suoi primi 80 anni di attività, un’associazione che è sinonimo di qualità ed eccellenza. Un punto di riferimento forte e costante nel mondo agricolo, sia per chi vi lavora, sia per i consumatori”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l’assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi, augurano un felice compleanno, l’ottantesimo, a Coldiretti.

Per 80 anni di Coldiretti gli auguri della Lombardia

“Il sistema agro-alimentare della Lombardia – ricordano il presidente e l’assessore con gli auguri, a nome della Lombardia, di buon compleanno a Coldiretti in occasione dei primi 80 anni – è il più importante a livello italiano. Nonchè uno dei più rilevanti nel contesto europeo. Si tratta di una realtà che collabora quotidianamente con Coldiretti. Condividendone, a esempio, le battaglie contro il falso agroalimentare e per la valorizzazione del made in Italy“.

Insieme per valore prodotti e sostenibilità

“Nel corso di questi ottant’anni – concludono Fontana e Beduschi – Coldiretti ha rappresentato un punto di riferimento per l’agricoltura italiana. E la nostra collaborazione è fondamentale per affrontare le sfide del settore. Insieme, Regione Lombardia e Coldiretti continueranno a promuovere il valore dei nostri prodotti. E a garantire quindi la sostenibilità investendo nelle nuove generazioni di agricoltori“.