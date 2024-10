Regione Lombardia contro l’abbandono degli amici a 4 zampe

Un momento di confronto per ribadire, senza se e senza ma, un concetto sempre attuale: non abbandonare né maltrattare gli animali da compagnia. Questo il messaggio lanciato durante il convegno ‘Noi non li abbandoniamo. Tutela, diritto, rispetto ogni giorno dell’anno’, organizzato questa mattina a Palazzo Pirelli dall’Associazione Poliziotti Italiani in collaborazione con Regione Lombardia. Presenti, tra gli altri, gli assessori Gianluca Comazzi (Territorio e Sistemi verdi) e Romano La Russa (Sicurezza e Protezione civile).

“Abbiamo organizzato un bel momento – ha commentato l’assessore Comazzi – per riaffermare la centralità dei nostri amici a 4 zampe insieme a tante associazioni e tanti volontari. Abbandonare gli animali è un reato e Regione Lombardia è impegnata nella loro difesa”.

“Gli animali, in particolare i cani – ha affermato l’assessore La Russa – rappresentano un bene supremo per la popolazione, soprattutto per gli anziani e per la crescita psicologica dei bambini. I cuccioli che vengono affidati alle famiglie diventano grandi e chi li accudisce deve pensare che possedere animali da compagnia significa avere un impegno gravoso nei confronti di amici a 4 zampe che non chiedono nulla ma regalano tanto affetto”.