Aeronautica militare, Fontana: grazie per l’impegno e la professionalità

“Grazie, a nome dei lombardi, a tutte le donne e a tutti gli uomini che ogni giorno, con dedizione e altissima professionalità, sono impegnati per garantire un sostegno importante alla popolazione nazionale e nelle missioni internazionali“. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in occasione delle celebrazioni per il centenario dell’Aeronautica Militare.

“Un’azione, quella dell’Aeronautica Militare – conclude Attilio Fontana – che, anche in Lombardia, risulta fondamentale in diversi ambiti delle nostre attività e che ognuno di noi ha modo di apprezzare quotidianamente”.

